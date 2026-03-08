Panel 'Mujeres que brillan' reúne a líderes para inspirar a nuevas generaciones en la capital

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas durante el mes dedicado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que realiza la Alcaldía de Panamá .

Panamá/Cinco mujeres destacadas compartieron sus experiencias personales y profesionales durante la actividad “Mujeres que brillan”, un espacio creado para inspirar a otras mujeres y transmitir las claves que les han permitido alcanzar sus logros y superar retos a lo largo de sus vidas.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas durante el mes dedicado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que realiza la Alcaldía de Panamá; y busca generar espacios de diálogo entre mujeres que han abierto camino en distintos ámbitos y aquellas que buscan inspiración para desarrollar sus propios proyectos.

Durante el encuentro, las panelistas conversaron sobre sus trayectorias y los desafíos que enfrentaron para alcanzar sus metas, con el objetivo de motivar a otras mujeres y niñas a creer en sus capacidades.

La directora de Cultura de la Alcaldía de Panamá, Verónica Arosemena, explicó que la actividad busca reconocer las luchas por la equidad y destacar el papel de quienes han contribuido a abrir espacios para las nuevas generaciones.

En reflexión a toda esa lucha por la equidad, todos los derechos que ya hemos adquirido, todas esas mujeres que han luchado por traernos y abrirnos estos espacios, qué manera de inspirar a más mujeres y a más niñas a soñar con estos relatos inspiradores que vamos a tener de estas cinco mujeres exitosas, que también ellas mismas han abierto caminos para más niñas y más mujeres”, señaló la funcionaria.

Arosemena señaló además que el objetivo de estas iniciativas es educar e inspirar a niñas y mujeres del distrito capital a creer en sus sueños y proyectarse hacia nuevas oportunidades.

“Lo que queríamos hoy, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es ser esa voz que también educa e inspira a todas las niñas de nuestro distrito. Queremos decirles sueñen, sueñen que se puede, así como estas cinco panelistas maravillosas que tenemos hoy, que ustedes también pueden”, dijo.

Entre las panelistas estuvo la presentadora de televisión Natalia González, quien destacó el valor de generar espacios donde las mujeres puedan compartir sus experiencias y reconocer el valor que poseen.

Para mí este día y poder dedicarle un espacio con un título tan bonito, porque al final todas las mujeres brillamos, es muy especial. Para mí es un honor formar parte de esto. A todas las mujeres en Panamá les digo que crean realmente el valor que tienen, el valor con el cual nos hicieron, porque de ahí parte todo”, expresó González.

Además de González, el panel contó con la participación de Erika Parker, Michelle Gregoire, empresaria y líder de opinión en temas de emprendimiento y liderazgo, Mariela De La Guardia y Julia Honings, reconocida piloto y figura de televisión.

La actividad forma parte de una agenda más amplia de eventos que se desarrollarán durante todo el mes con el objetivo de orientar a mujeres en diferentes comunidades del distrito capital y brindarles herramientas para fortalecer su desarrollo personal y profesional.

Con información de Meredith Serracín.