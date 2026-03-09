Detectan más de 1,000 alimentos vencidos para mascotas durante inspecciones de Acodeco

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó múltiples irregularidades durante operativos realizados en distintos establecimientos del país dedicados a la venta de alimentos, suplementos y medicamentos para mascotas.

Durante estas inspecciones, los equipos de la entidad encontraron productos vencidos, artículos sin fecha de vencimiento visible, publicidad vencida y mercancía deteriorada, entre otras anomalías relacionadas con el cumplimiento de las normas de información al consumidor.

El director nacional de Protección al Consumidor de Acodeco, Saúl Jaramillo, explicó que las revisiones también incluyeron la verificación de los productos mediante escáner y la evaluación de aspectos vinculados a normas de publicidad y etiquetado.

Según el funcionario, en los operativos se detectaron más de 1,000 productos vencidos y más de 400 productos sin fecha de vencimiento visible, además de otros artículos con diferentes irregularidades. En total, las autoridades contabilizaron alrededor de 2,000 productos con algún tipo de anomalía.

Ante esta situación, Acodeco recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente la fecha de vencimiento y la información del etiquetado al momento de comprar alimentos, suplementos o medicamentos para sus mascotas.

Jaramillo señaló que, en caso de dudas sobre la información de un producto, los compradores deben consultar directamente con el personal o encargados del establecimiento para verificar los datos antes de adquirirlo.

En cuanto a las sanciones, el director recordó que estas están establecidas en la Ley 45 de 2007, que regula la protección al consumidor en Panamá. Las penalizaciones para los establecimientos que incumplan pueden ir desde una amonestación hasta multas de hasta 25,000 dólares , dependiendo de la gravedad de la falta.

Las autoridades indicaron que estos operativos forman parte de las acciones de vigilancia para garantizar que los productos destinados a mascotas cumplan con las normas de seguridad, etiquetado y calidad, con el fin de proteger tanto a los consumidores como a sus animales domésticos.

