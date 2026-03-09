Willie Colón recibe último adiós en Nueva York al son de 'La Murga de Panamá'

En medio de aplausos y los acordes de uno de sus clásicos más emblemáticos, Willie Colón, legendario salsero puertorriqueño, fue despedido este lunes 9 de marzo en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, donde se llevaron a cabo sus honras fúnebres.

Familiares, amigos y seguidores se congregaron para rendir homenaje a la vida y legado del músico, quien falleció el pasado sábado 21 de febrero a los 75 años, según informó su familia a través de un comunicado oficial. En el mensaje, se destacaba: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico. Patió en paz rodeado de su amada familia”.

Al salir el féretro de la catedral, varios trombonistas interpretaron “La Murga de Panamá”, mientras los presentes aplaudían y vitoreaban, un gesto que resaltó el vínculo entre el legendario trombonista y los ritmos que marcaron su trayectoria. Esta canción, que se ha convertido en un símbolo de la salsa y del folclor urbano panameño, rememora el poder de las murgas caribeñas y la fusión con los sonidos latinos que Colón popularizó internacionalmente.

Una vida dedicada a la salsa

William Anthony Colón, conocido artísticamente como Willie Colón, nació en El Bronx, Nueva York, el 28 de abril de 1950. A lo largo de su carrera, se consolidó como cantautor y trombonista, siendo parte fundamental de la historia de la salsa en Nueva York, especialmente como miembro de Fania Records y en dúos icónicos como Willie Colón & Héctor Lavoe y Willie Colón & Rubén Blades.

Tras su separación de Lavoe en 1974, Colón expandió su formación en teoría musical y arreglos orquestales, produciendo discos propios y de otros artistas. Su alianza con Rubén Blades, iniciada en 1977, marcó una nueva etapa de éxito, fusionando letras con contenido social y ritmos sofisticados que conquistaron a nuevas generaciones. Entre los álbumes más destacados de esta etapa se encuentran Siembra (1978), el disco de salsa más vendido de la historia del sello Fania, y Canciones del solar de los aburridos (1981), nominado al Grammy.

Willie Colón deja un legado imborrable en la música latina y a nivel personal le sobreviven su esposa Julia Colón Craig y sus cuatro hijos: Willie Jr., Diego, Miguel y Antonio. Su música, sus trombones y la fuerza de sus presentaciones seguirán resonando entre los amantes de la salsa alrededor del mundo, mientras que “La Murga de Panamá” se erige como un símbolo de homenaje eterno a su trayectoria.

