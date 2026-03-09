Condenan a 25 años de prisión a panameño por femicidio de mujer costarricense

Debido a que se trata de un ciudadano panameño, no fue extraditado a Costa Rica, por lo que el proceso judicial se llevó a cabo en Panamá.

Un hombre de 30 años fue condenado a 25 años de prisión tras ser hallado responsable del delito de femicidio en perjuicio de una mujer de nacionalidad costarricense, informó la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Chiriquí.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante el desarrollo de la investigación se logró comprobar la responsabilidad del acusado en el crimen. Posteriormente, el implicado admitió su culpabilidad, lo que permitió concretar un acuerdo de pena que estableció la condena antes mencionada. Dicho acuerdo fue validado por un Tribunal de Garantías en la provincia de Chiriquí.

El caso está relacionado con un hecho ocurrido el 25 de octubre de 2025, cuando el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado dentro del baño de una empresa de hospedaje ubicada en Punta Arenas, en el distrito de Golfito, Costa Rica.

Según el protocolo de necropsia, la mujer falleció a causa de asfixia mecánica.

Tras cometer el crimen, el responsable, un ciudadano panameño, se dio a la fuga. Sin embargo, fue capturado el 29 de octubre de 2025 en la provincia de Chiriquí.

Debido a que se trata de un ciudadano panameño, no fue extraditado a Costa Rica, por lo que el proceso judicial se llevó a cabo en Panamá, donde finalmente fue investigado y sancionado conforme a la legislación nacional.