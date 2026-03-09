Ministro Orillac lidera estrategia para solución inmediata en lugares con problemas de agua potable

Se instruyó al Idaan a presentar ante el Ministerio de la Presidencia, este jueves 12 de marzo, un informe detallado sobre el estado de la institución y las zonas del país con necesidades más inmediatas de suministro.

Ciudad de Panamá/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, convocó una reunión de coordinación para desarrollar una estrategia y un plan de acción inmediata, en seguimiento a las instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, de brindar solución a los sectores afectados en el suministro de agua potable.

En la reunión, desarrollada en la sede del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), acompañaron al ministro Orillac el secretario de Metas, José Ramón Icaza. También asistieron el director encargado del Idaan, Luis Santanach (con miembros de la junta directiva de esta institución) y Antonio Tercero, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Durante la sesión, el director Santanach dio un pantallazo sobre la situación del suministro de agua en las provincias de Herrera y Los Santos, entre otras zonas del territorio nacional.

Se instruyó al Idaan a presentar ante el Ministerio de la Presidencia, este jueves 12 de marzo, un informe detallado sobre el estado de la institución y las zonas del país con necesidades más inmediatas de suministro. El objetivo es establecer una estrategia expedita y un plan de acción que les brinde una solución a las comunidades.

“El tema del agua es de suma importancia para el presidente José Raúl Mulino, y esta reunión obedece a su instrucción para darle solución al problema del agua a nivel nacional”, expresó Orillac.

Finalmente, se reafirmó que el Gobierno Nacional dará todo el apoyo al Idaan para lograr el objetivo de asegurar el suministro constante de agua en todo el país.