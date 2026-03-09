Aprehenden a mujer con más de 900 pastillas de sustancia ilícita

La presunta sustancia ilícita estaba oculta dentro de su equipaje que tenía como destino San Pedro Sula, Honduras.

Panamá/La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antidrogas, tras acciones contra el tráfico de sustancias ilícitas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, aprehendió a una mujer procedente de Cali, Colombia, a quien se le incautaron 901 pastillas de color rosa.

Esta persona fue puesta a órdenes de las autoridades correspondientes.

Asimismo, en otro caso, fue incautado en la terminal de carga un cuadro de resina con presunta droga, que tenía como destino final Tailandia.

Estas operaciones forman parte del Plan Firmeza, como estrategia de seguridad en el país.