Residentes de Bella Vista, en Guararé, protestan por falta de agua potable

Residentes del sector de Bella Vista, en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos, realizaron una protesta este fin de semana debido a la falta de agua potable que afecta a la comunidad.

Como medida de presión, los moradores decidieron cerrar la entrada hacia Guararé, exigiendo a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) que se restablezca el suministro del servicio.

Los residentes aseguran que la escasez de agua les está generando múltiples dificultades en sus actividades diarias, ya que deben levantarse en horas de la madrugada para poder realizar las labores del hogar cuando el servicio llega de manera intermitente.

“Estamos pasando mucho trabajo por la falta de agua. Hay que levantarse en horas de la madrugada para poder hacer las cosas del hogar, porque en realidad no contamos con este servicio”, manifestó una residente del área.

Hasta el momento, la mayoría de las personas consultadas por TVN Noticias indicó que en sus viviendas no sale agua por los grifos, por lo que se han visto obligadas a abastecerse mediante tanques de reserva para poder cubrir sus necesidades básicas.

Con información de Eduardo Vega