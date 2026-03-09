Peso Pluma genera polémica en partido de la NBA: fan viraliza momento incómodo

El cantante mexicano volvió a convertirse en tendencia en internet tras protagonizar un momento polémico durante un partido de la National Basketball Association (NBA).

Un video compartido en TikTok mostró el instante en que el cantante Peso Pluma aparentemente ignoró a una fan que le pedía una fotografía, situación que provocó abucheos entre algunos asistentes y abrió un debate sobre la relación entre celebridades y fanáticos.

El incidente ocurrió mientras el intérprete de corridos tumbados asistía como espectador al encuentro entre los Golden State Warriors y Los Angeles Clippers, uno de los partidos más comentados de la jornada. El cantante disfrutaba del juego desde las gradas cuando fue reconocido por varios aficionados que se encontraban cerca de su asiento.

La escena fue grabada por una usuaria identificada como Jessica, quien posteriormente publicó el clip en su cuenta personal de TikTok. En las imágenes se observa a Peso Pluma caminando por el área de asientos mientras varias personas intentan saludarlo.

De acuerdo con el testimonio de la joven, ella intentó acercarse al artista para pedirle una fotografía durante el partido. Sin embargo, según su versión, el cantante continuó su camino sin detenerse.

“Intenté pedirle una foto, pero me ignoró por completo”, relató Jessica en el video que compartió en redes sociales.

El clip también captura la reacción de algunos asistentes cercanos, quienes comenzaron a expresar su descontento con abucheos dirigidos al cantante cuando notaron que no accedió a la solicitud de la fan.

La joven explicó que decidió publicar el video para mostrar lo sucedido durante el encuentro deportivo.

“Lo subí para que la gente vea lo que pasó”, comentó en su publicación, que en pocas horas acumuló miles de reproducciones y comentarios.

La grabación rápidamente se volvió viral, generando una discusión en plataformas digitales sobre la actitud de las celebridades frente a sus seguidores. Algunos usuarios criticaron al cantante por no detenerse a tomarse la fotografía, considerando que el gesto fue poco amable con una fan.

Varios comentarios señalaron que figuras públicas como Peso Pluma suelen recibir apoyo constante de sus seguidores y, por lo tanto, deberían mostrar mayor cercanía con ellos cuando se encuentran en espacios públicos.

No obstante, también surgieron voces que defendieron al artista. Muchos internautas argumentaron que el cantante se encontraba asistiendo al partido como espectador, por lo que tenía derecho a disfrutar del evento sin sentirse obligado a interactuar con el público.

Este contraste de opiniones convirtió el episodio en uno de los temas más comentados entre los seguidores del intérprete y usuarios de redes sociales.

La controversia adquirió mayor relevancia debido al enorme nivel de popularidad que ha alcanzado Peso Pluma en los últimos años. El artista se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina, especialmente gracias al auge global de los corridos tumbados, un género que mezcla regional mexicano con elementos urbanos.

Su presencia en eventos deportivos, conciertos y ceremonias suele atraer la atención del público y de los medios, lo que incrementa las probabilidades de encuentros espontáneos con seguidores.

Sin embargo, especialistas en cultura digital señalan que la viralidad en redes sociales puede amplificar situaciones breves o ambiguas, transformándolas rápidamente en polémicas globales.

El caso también reavivó una discusión frecuente en la era de las redes sociales: hasta qué punto las celebridades deben interactuar con sus seguidores cuando están fuera de contextos profesionales.

Para algunos, el éxito de artistas como Peso Pluma se debe en gran parte al apoyo de sus fans, lo que genera expectativas de cercanía y accesibilidad. Otros, en cambio, sostienen que los artistas también tienen derecho a momentos de privacidad, incluso cuando asisten a eventos públicos.

Por ahora, Peso Pluma no ha emitido declaraciones oficiales sobre el video viral ni sobre la controversia generada en TikTok.

Mientras tanto, el clip continúa circulando en internet y acumulando visualizaciones, demostrando cómo un breve instante captado en un evento deportivo puede convertirse rápidamente en una conversación global sobre fama, redes sociales y la relación entre artistas y fanáticos.