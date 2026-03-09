Bad Bunny conquista Tokio: japoneses cantan en español en un concierto histórico

El espectáculo, realizado en el Tipstar Dome Chiba , se convirtió en una de las presentaciones más comentadas del año por mostrar la creciente influencia global del reguetón y la música latina .

El fenómeno mundial de la música latina volvió a quedar en evidencia durante un evento especial protagonizado por Bad Bunny en Tokio, donde un público mayoritariamente japonés sorprendió al corear en español los mayores éxitos del artista puertorriqueño.

El concierto formó parte del ciclo Billions Club organizado por Spotify, una serie de eventos exclusivos que celebran a los artistas que han alcanzado más de mil millones de reproducciones en la plataforma. En el caso de Bad Bunny, la cifra es impresionante: 29 canciones han superado ese hito, consolidándolo como uno de los artistas más escuchados del planeta.

El evento fue diseñado como una experiencia exclusiva con menos de dos mil asistentes, lo que permitió una conexión directa entre el artista y el público. A pesar del tamaño reducido del recinto, la energía fue comparable con la de un gran estadio.

Entre los invitados VIP presentes se encontraban la estrella del K-pop Lisa, integrante de BLACKPINK, y el reconocido artista contemporáneo Takashi Murakami, quienes disfrutaron del espectáculo desde áreas especiales.

El escenario fue diseñado con elementos simbólicos que representaban la conexión cultural entre el Caribe y Japón. Dos grandes árboles de cerezo, símbolo tradicional japonés, flanqueaban el escenario, mientras que una bandera de Puerto Rico destacaba al centro, creando una imagen visual que representaba la fusión cultural entre Asia y América Latina.

Uno de los momentos más sorprendentes de la noche fue escuchar a cientos de asistentes japoneses cantar en español cada canción del repertorio. Desde los primeros acordes, la audiencia respondió con entusiasmo, demostrando el alcance global del artista.

Durante el concierto, Bad Bunny reflexionó sobre el significado de los logros alcanzados en su carrera y el vínculo que ha creado con sus fans en todo el mundo.

“Muchos números, pero no son números. Sino personas con las que he conectado a través de todos estos años con mi música, entonces por eso estamos aquí con ustedes”, expresó el cantante desde el escenario.

Te puede interesar: Maroon 5 anuncia concierto en Costa Rica 2026: detalles del show

Te puede interesar: Cazzu responde a la polémica con Nodal y Rauw Alejandro: 'Lo que digo, lo hago por mi hija'

El repertorio incluyó 17 de sus canciones más populares, entre ellas éxitos internacionales como “Me Porto Bonito”, “Safaera”, “Tití Me Preguntó” y “Dákiti”. Cada interpretación fue recibida con ovaciones del público.

Uno de los momentos más intensos ocurrió cuando comenzó a sonar “Tití Me Preguntó”, provocando que la audiencia se levantara para cantar y bailar al ritmo del reguetón.

Durante la canción “Baile Inolvidable”, un momento espontáneo captó la atención del público: una pareja improvisó pasos de salsa en medio del público, terminando la danza con un abrazo antes de regresar a sus asientos.

El espectáculo también incluyó una versión en salsa del tema “MIA”, canción que el artista grabó originalmente junto a Drake. En una entrevista con Rolling Stone, el artista había explicado el significado personal de esa adaptación.

“Era un sueño hecho realidad, porque tenía esta canción en la cabeza desde hace mucho tiempo”, comentó sobre la versión del tema.

Más allá del espectáculo musical, Bad Bunny aprovechó el evento para compartir un mensaje motivacional con los asistentes.

“No pierdan su tiempo en lo negativo. No pierdan su tiempo haciéndole caso a comentarios de personas que no te conocen, sé tú mismo, sin importar lo que digan los demás”, afirmó frente al público.

También destacó la importancia de la conexión cultural que se vivía esa noche en Tokio.

“Este show se trata de la unión de Puerto Rico con Tokio y todos los Latinos que estamos aquí”, señaló antes de animar al público con una invitación directa: “Baila sin miedo, Tokio”.

Uno de los momentos más simbólicos ocurrió durante la interpretación de “Yonaguni”, cuando el artista mezcló frases en español y japonés en homenaje a la isla que da nombre a la canción.

Antes de finalizar el espectáculo, Bad Bunny resumió el espíritu de la noche con un mensaje que provocó una ovación generalizada.

“Este show es prueba de que la música no tiene idioma...” y tampoco el amor, declaró.

El concierto cerró con “DtMF”, tema que desató una celebración colectiva entre los asistentes, quienes aprovecharon para tomarse fotografías junto a placas conmemorativas del evento.

Con este espectáculo en Tokio, Bad Bunny reafirmó el poder global del reguetón y la música latina, demostrando que el idioma ya no es una barrera cuando se trata de ritmo, emoción y conexión cultural.