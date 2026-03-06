Amanda Miguel descarta cantar con Ángela Aguilar y revela con qué artistas sí haría duetos

La cantante volvió a demostrar la franqueza que la caracteriza al hablar sobre posibles colaboraciones musicales.

Durante un encuentro con la prensa, la intérprete dejó claro que no tiene interés en grabar un dueto con Ángela Aguilar, una de las artistas jóvenes más mediáticas del regional mexicano.

La declaración surge en medio de la constante atención pública que rodea a Ángela Aguilar, especialmente después de que la cantante confirmara su relación y posterior matrimonio con el músico Christian Nodal. Mientras algunos seguidores comentan su vida personal, otras figuras de la música han opinado sobre su talento vocal y trayectoria artística.

En este contexto, Amanda Miguel, reconocida por clásicos como “Él me mintió”, “Castillos” y “Así no te amará jamás”, fue consultada por reporteros sobre la posibilidad de realizar un proyecto musical junto a la hija de Pepe Aguilar. La respuesta fue directa y sin rodeos.

“No”, respondió inicialmente la artista cuando le preguntaron si grabaría un dueto con la joven intérprete.

La cantante, nacida en Argentina y radicada durante décadas en México, se consolidó desde los años ochenta como una de las voces más potentes de la música en español. A lo largo de su carrera ha construido un legado en el pop y la balada romántica, además de haber formado una de las parejas más recordadas de la industria musical junto al fallecido cantautor Diego Verdaguer.

Más allá de la polémica, Amanda Miguel también habló sobre sus próximos proyectos. La intérprete trabaja en un nuevo álbum de duetos con cantantes femeninas, en el que planea reinterpretar algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Entre las artistas que le gustaría incluir en este proyecto destacan Belinda y Karol G, dos figuras que la cantante considera particularmente talentosas dentro de la escena actual.

Con su habitual sinceridad, Amanda reflexionó sobre la industria musical actual y la dificultad de encontrar voces que realmente destaquen.

"No hay mucho tampoco, así que digas cómo abundan las voces y los artistas, Dios mío, hay algunos que están para...", comentó entre risas al hablar de la selección de cantantes para su próximo disco.

A pesar de señalar esa escasez de voces, la artista aprovechó para defender públicamente a Belinda, quien recientemente interpretó una versión del tema “Él me mintió” para la serie Mentiras, logrando gran aceptación entre el público.

"Todo mundo tiene a Belinda que no canta, Belinda canta y canta mis canciones en el tono original, que no canta nadie en mi tono original, por eso te digo que ella canta", afirmó Amanda Miguel, destacando la capacidad vocal de la cantante y actriz.

Durante la misma conversación, los reporteros insistieron en saber si consideraría sumar a Ángela Aguilar al disco de duetos, especialmente tomando en cuenta que la joven cantante ha señalado en varias ocasiones que su voz ha sido entrenada y educada musicalmente.

Sin embargo, Amanda Miguel fue clara al expresar que la propuesta no le resulta atractiva desde el punto de vista artístico.

"No, no me llama la atención su voz", respondió tajante. Cuando la periodista del programa De Primera Mano le recordó que Aguilar cuenta con estudios formales de música, la artista reaccionó de forma breve y sin profundizar en el tema.

"ok", dijo simplemente, dejando claro que su postura no cambiaría. Durante la charla con la prensa, Amanda Miguel también explicó que su criterio para elegir colaboradores no solo se basa en la voz, sino en el mensaje y la integridad artística.

"Yo he estudiado música, a mí nadie me va a engañar, te lo digo porque sé y hay talento, por ejemplo Karol G, me encanta lo que hace, su música, también observo mucho el mensaje del artista, me gusta su integridad, lo que ella transmite", aseguró.

Además, la intérprete sorprendió al expresar su admiración por la cantante argentina Cazzu, a quien describió con entusiasmo durante una conferencia de prensa dedicada al espectáculo con el que rinde homenaje a Diego Verdaguer.

"Me gusta mucho Cazzu, me gusta mucho ella como mujer, porque es un portento, es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo, es muy atractiva y me gustaria hacer algo con ella, a lo mejor algún día", comentó.

Curiosamente, Amanda Miguel no es la única figura de la música interesada en colaborar con la rapera argentina. El cantante Alejandro Fernández también expresó recientemente su disposición para trabajar con ella.

"No he hablado con ella, ni se ha acercado nadie de su equipo para platicar de esto, pero encantado, yo estoy abierto para cualquier cosas", declaró el artista, conocido como El Potrillo, cuando fue consultado sobre la posibilidad de grabar junto a la intérprete.

Así, mientras el debate sobre Ángela Aguilar y su talento vocal sigue generando opiniones en la industria, Amanda Miguel continúa enfocada en un proyecto que busca reunir grandes voces femeninas para reinterpretar sus canciones más emblemáticas.