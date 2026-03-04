Selena Gomez | El beso viral a Benny Blanco que dividió las redes: 'Se está humillando'

Un gesto espontáneo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana en el mundo del entretenimiento.

La cantante y actriz Selena Gomez sorprendió a su esposo, el productor musical Benny Blanco, durante la grabación del pódcast Friends Keep Secrets, provocando una ola de reacciones encontradas en redes sociales.

El episodio, emitido el martes 3 de marzo, mostró a la artista de 33 años compartiendo estudio con Blanco, de 37, y con el conductor y coproductor Lil Dicky. En medio de una conversación relajada sobre temas personales y planes a futuro, ocurrió una escena que rápidamente se viralizó.

Mientras dialogaban en el estudio, Benny Blanco tenía los pies descalzos apoyados sobre una mesa. Fue entonces cuando Selena Gomez se inclinó y besó sus pies, desatando sorpresa tanto en el set como entre los espectadores que luego replicaron el clip en plataformas como YouTube y X.

Tras el gesto, Blanco reaccionó con una sonrisa y preguntó: “¿Te gustó eso?”. Gomez, entre risas, respondió: “No lo conviertas en un momento”. El productor añadió: “Me gustó. Me hizo sentir bien. Te amo mucho”.

El instante ocurrió en el contexto de una conversación más amplia sobre su relación y posibles planes familiares, dentro de las primeras entregas del nuevo proyecto digital de Blanco, lanzado el 24 de febrero.

Como suele ocurrir con las figuras de alto perfil, el clip no tardó en generar opiniones divididas. Algunos usuarios centraron sus comentarios en la apariencia de los pies del productor, señalando que parecían tener restos de suciedad mientras estaba sentado descalzo en el sofá del estudio.

Uno de los comentarios más compartidos fue particularmente crítico: “Selena Gómez besando los pies sucios y apestosos de Benny Blanco solo para ‘salvar’ su imagen después del pedo viral. ¡Esto no es amor, es sumisión patética y humillación pública por clics!”.

En contraste, otros defendieron el gesto como una muestra genuina de afecto dentro de una relación estable. Otro usuario escribió: “Cuando el mundo entienda que el amor no es imagen, serán libres, muy bien Selena defendiendo su a su amor”.

La discusión se convirtió en tendencia bajo términos como “Selena Gomez viral”, “Benny Blanco podcast” y “polémica en Friends Keep Secrets”, consolidando el alcance mediático del episodio.

Durante la conversación en el pódcast, Lil Dicky destacó que la pareja siempre ha mostrado una conexión evidente. En ese contexto, Benny Blanco explicó que procura moderar sus demostraciones públicas de afecto, especialmente en entrevistas, para preservar la independencia profesional de Gomez.

“Iintento no mostrar demasiado. Es muy independiente. Quiero que brille y sea, por así decirlo, una persona independiente, así que me esfuerzo muchísimo”, afirmó el productor.

Luego agregó: “Hago todo lo posible para no quedarme mirándola con los ojos desorbitados y no querer besarla y saltarle encima todo el tiempo. Me ha costado mucho, así que verla besarme el dedo del pie me alegró el día”.

Sus declaraciones reforzaron la idea de que el gesto fue espontáneo y no planeado como estrategia mediática.

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco ha sido objeto constante de atención desde que confirmaron su vínculo sentimental. Ambos han colaborado previamente en proyectos musicales y han compartido momentos personales tanto en redes sociales como en entrevistas.

En semanas recientes, Blanco reveló en otro espacio que supo desde su primera cita que quería casarse con la artista, alimentando la narrativa romántica que rodea a la pareja.

El episodio completo de “Friends Keep Secrets” continúa acumulando visualizaciones en plataformas digitales, mientras el debate sobre el gesto sigue activo. Más allá de la polémica, el caso vuelve a demostrar cómo cada movimiento de Selena Gomez se convierte en tendencia global en cuestión de horas.

En una era dominada por el escrutinio digital, un simple gesto de afecto puede transformarse en un fenómeno viral capaz de dividir opiniones y mantener a una pareja en el centro de la conversación mundial.