Peritos declaran en juicio por presuntos sobrecostos en rehabilitación del `Patrimonio Histórico´ y la avenida Domingo Díaz

Dos de las nueve personas investigadas alcanzaron acuerdos de colaboración y pena con el Ministerio Público, y se prevé que el testimonio de uno de ellos sea incorporado como prueba extraordinaria.

Peritos y testigos presentados por el Ministerio Público y por los abogados de la defensa comparecieron en el segundo día de audiencia ordinaria del proceso acumulado en el que se investiga a nueve personas por presuntos sobrecostos en los proyectos viales “Patrimonio histórico”, desarrollados en el Casco Antiguo, y en la Avenida Domingo Díaz, que habrían generado un perjuicio económico al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

En el segundo día del juicio, que se desarrolla en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, en este proceso llevado por la jueza Agueda Rentería, que se extendió pasada las 9:30 de la noche, se dio la comparecencia de dos auditores de la Contraloría General de la República, Ángel Susto y Virgilio Chacón, quienes fueron presentados como prueba por el Ministerio Público y rindieron declaración de manera conjunta. Estas dos personas habrían confeccionado las auditorías por parte de la Contraloría

Posteriormente, los funcionarios fueron interrogados por la Fiscalía y repreguntados por cuatro abogados de la defensa, con consultas relacionadas principalmente con la metodología utilizada para la elaboración de sus auditorías.

Durante la jornada vespertina intervino un tercer perito, quien centró su exposición en la evaluación del factor multiplicador empleado para el cálculo de las ofertas económicas en los contratos de los proyectos investigados. El especialista fue interrogado por más de cuatro horas por las partes, antes de la asistencia de un testigo adicional y de un perito propuesto por uno de los abogados de la defensa.

En esta causa acumulada se investigó la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de distintos tipos de peculado, en perjuicio del MOP.

Estas investigaciones surgieron del cúmulo de acciones periciales vinculadas a la trama de blanqueo de capitales del caso Odebrecht. Entre los procesados se encuentra el exministro del MOP, Federico Suárez.

Los informes periciales de la Contraloría establecieron presuntos perjuicios económicos al Estado panameño por B/. 51,496,740, vinculados a las obras de restauración en áreas patrimoniales del Casco Antiguo, y por B/. 47,388,002, relacionados con el proyecto de mejoramiento y ensanche de la avenida Domingo Díaz.

El Ministerio de Obras Públicas participa en el proceso en calidad de querellante, representado por los abogados Isaías Brenes Vargas y Arelys Jaén Espino, quienes han acompañado la presentación de pruebas durante la etapa probatoria.

Además, se informó que dos de las nueve personas investigadas alcanzaron acuerdos de colaboración y pena con el Ministerio Público, entre ellos el exdirector de Administración de Contratos del MOP, Jorge Ruiz, y un particular. Se prevé que el testimonio de uno de ellos sea incorporado como prueba extraordinaria en las próximas sesiones, como parte del avance del proceso judicial.

La fase de presentación de pruebas testimoniales y periciales continúa hoy en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, a puerta cerrada.