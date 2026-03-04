Estudiante de 14 años fue herido de bala en Colón, hay un aprehendido

El joven corrió por su vida hasta llegar a la escuela República de Sudáfrica , donde fue auxiliado por inspectores y trasladado al cuarto de urgencia del Hospital Manuel Amador Guerrero . En estos momentos, su condición es reservada .

Colón/Un adolescente de 14 años de edad, estudiante del Instituto Profesional y Técnico de Colón y PTC, fue herido con proyectil de arma de fuego este miércoles en la comunidad de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, el adolescente había dejado a su hermano menor en la escuela República de Sudáfrica. Minutos después, cuando se retiraba del lugar, fue interceptado por un hombre, quien, sin mediar palabras, le realizó detonaciones con arma de fuego.

El joven corrió por su vida hasta llegar a la escuela República de Sudáfrica, donde fue auxiliado por inspectores y trasladado al cuarto de urgencia del Hospital Manuel Amador Guerrero. En estos momentos, su condición es reservada.

Hermógenes Argüelles, jefe de la Zona Policial en Colón, informó que inmediatamente se activó un operativo en el sector con personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de los liceos, con el cual se logró la ubicación de un sujeto que posiblemente guarda relación con este hecho.

"Estamos con las coordinaciones con el Ministerio Público, igual forma la fiscalía, para realizar las debidas investigaciones en el terreno y recabar todos los indicios necesarios", manifestó Argüelles.

Al momento del ataque, el menor se dirigía hacia su centro escolar, ya que cursa el turno de la tarde. Unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial llegaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional confirmó que ya ha sido aprehendida una persona presuntamente vinculada al ataque contra el adolescente de 14 años de edad. Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas del incidente.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes, quienes trabajarán en la recolección de pruebas y testimonios que permitan avanzar en el proceso judicial correspondiente.

Con información de Néstor Delgado.