Humo de vertedero en San Bartolo afecta a decenas de familias en Barú

Chiriquí/Decenas de familias residentes en el sector de San Bartolo, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, denunciaron que no soportan la constante emanación de humo proveniente del vertedero de basura ubicado en esta comunidad.

Los afectados aseguran que la situación se intensifica durante la noche y la madrugada, cuando el humo se concentra con mayor fuerza, afectando la calidad del aire y provocando molestias respiratorias entre niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes.

“Ese humo a mí me hace daño. Estuve hospitalizado hace poco y estoy tomando medicamentos para la respiración, y ese humo me está afectando bastante”, manifestó un adulto mayor residente del área.

En lo que va del mes, el relleno sanitario se ha incendiado en dos ocasiones. Unidades del Cuerpo de Bomberos lograron controlar las llamas recientemente, sin embargo, los moradores indican que, aunque el fuego fue extinguido, el humo persiste y continúa generando afectaciones.

Los residentes piden a las autoridades competentes una solución definitiva al problema, al considerar que la situación representa un riesgo para la salud pública y deteriora su calidad de vida.

Con información de Demetrio Ábrego