Humo de vertedero mantiene en alerta a comunidades cercanas en Barú

Actualmente, más de 25 bomberos de los cuarteles de David y Bugaba permanecen en el área utilizando equipo pesado y realizando labores de control.

Residentes del sector de San Bartolo y de otras comunidades aledañas al vertedero municipal del distrito de Barú denunciaron que desde hace más de cuatro días permanecen afectados por la densa humareda generada por un incendio que se mantiene activo desde el pasado viernes.

De acuerdo con los moradores, el humo tóxico se intensifica principalmente durante la noche y la madrugada, provocando dificultades respiratorias y agravando cuadros de asma. Indicaron que los más vulnerables ante esta situación son los adultos mayores, los niños y, especialmente, los lactantes.

La comandante del Cuerpo de Bomberos de Bugaba, Nadia Samudio, informó que desde hace varios días unidades de esta institución, en coordinación con otros estamentos del Estado y el Municipio de Barú, se mantienen trabajando en las trincheras del vertedero con el objetivo de controlar el fuego y reducir la emanación de humo.

Actualmente, más de 25 bomberos de los cuarteles de David y Bugaba permanecen en el área utilizando equipo pesado y realizando labores de control. No obstante, Samudio explicó que la gran cantidad de desechos acumulados, las condiciones climáticas y la escasez de agua en la zona han dificultado una intervención más efectiva.

La oficial señaló que se espera que en los próximos días se logre controlar la propagación del humo, que representa el principal riesgo para la salud de los residentes de estas comunidades.

Por su parte, el Municipio de Barú informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar a las personas responsables del incendio en el vertedero. De comprobarse responsabilidades, advirtió que se aplicarán sanciones severas conforme a la normativa vigente.

Con información de Demetrio Ábrego.