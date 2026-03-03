Media Luna Roja iraní reporta 787 muertos en ataques de EEUU e Israel

Teherán, Irán/La Media Luna Roja iraní afirmó este martes que más de 780 personas han muerto en todo el país desde que Estados Unidos e Israel emprendieron su campaña militar el sábado.

AFP no ha podido verificar dicho balance.

"Según las informaciones sobre el terreno, facilitadas por los equipos que están operativos, 787 compatriotas fueron martirizados en estos ataques", indicó en su portal web la Media Luna Roja.

Según precisó, los más de 1,000 bombardeos efectuados desde el sábado por Estados Unidos e Israel golpearon 153 ciudades y más de 500 puntos.

