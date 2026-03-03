La reforma educativa toma auge: 'Ya nosotros sabemos qué debe contener', asegura especialista en educación

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el inicio del nuevo año escolar, el tema de la reforma educativa volvió a colocarse en el centro del debate nacional. La especialista en educación Nivia Rossana Castrellón celebró que la transformación del sistema sea un asunto de agenda tanto en el Ministerio de Educación como en la Asamblea Nacional, y destacó que el país ya cuenta con claridad sobre los ejes fundamentales que debe incluir la propuesta.

Según Castrellón, hasta el momento se han realizado 17 diálogos sobre la reforma, cinco de ellos convocados por el Gobierno y otros con la participación de organismos internacionales. “Ya sabemos que necesitamos 14 años de escolaridad, profesionalizar la educación docente, descentralizar la gestión del sistema, mejorar la inversión y garantizar la equidad educativa”, señaló.

La experta hizo hincapié en la importancia de la equidad: “No puede ser que, dependiendo de dónde nazcas, varíe la calidad del servicio educativo, las instalaciones o incluso la seguridad para llegar a la escuela. Eso es inaceptable”, afirmó. También destacó la necesidad de garantizar el derecho a la educación y la justiciabilidad de este derecho, así como asegurar que los programas como “Educar sin hambre” respondan a los desafíos de nutrición y retención escolar.

Castrellón resaltó, además, la relevancia de involucrar a los estudiantes y a la comunidad educativa en el proceso de transformación. Recordó experiencias recientes con jóvenes en laboratorios de prototipado e impresión 3D, donde estudiantes del Instituto Técnico Profesional Jepta B. Duncan mejoraron significativamente sus resultados en solo una semana gracias a intervenciones con condiciones adecuadas y acceso a herramientas modernas. “Estos chicos florecen cuando tienen oportunidades y herramientas. Solo necesitan instalaciones dignas y una educación de calidad”, puntualizó.

La especialista también alertó sobre la pérdida de sentido de pertenencia con la escuela y la excesiva centralización del sistema, que limita la autonomía de directores y docentes. “Mientras más competencias tengan los directores y más compromiso exista por parte de la comunidad educativa, mejores serán los resultados”, enfatizó.

Finalmente, Castrellón reiteró que la reforma debe tener una visión territorial y técnica, reconociendo la diversidad y las necesidades de las más de 3,100 escuelas del país. “Un ministro no puede supervisarlas todas; por eso necesitamos un sistema que permita que cada escuela funcione de manera autónoma, eficiente y comprometida con la sociedad. Ese es el gran reto de la reforma”, concluyó.

