Sabores de Colón y Verano Canal generan millonaria derrama en la economía local

El director destacó que la celebración del 174 aniversario de la ciudad también permitió recuperar espacios emblemáticos como el Paseo Centenario, que por primera vez en décadas se vio repleto de personas celebrando la identidad colonense.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Centro de Arte y Cultura de Colón, Abel Aronátegui, presentó un balance positivo del impacto que tuvieron en la provincia los eventos Sabores de Colón y Verano del Canal, desarrollados durante este fin de semana, al destacar su aporte al turismo cultural, la reactivación económica y la recuperación del orgullo comunitario.

Aronátegui explicó que estas actividades lograron convertir no solo al Centro de Arte y Cultura en sede principal, sino a toda la ciudad de Colón en un espacio activo, con calles y áreas públicas revitalizadas por la participación de la comunidad y la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

Señaló que la respuesta ciudadana evidenció la capacidad organizativa del pueblo colonense y su disposición para recibir turismo como motor de desarrollo.

Uno de los aspectos más relevantes fue la afluencia de público.

Según las estimaciones preliminares compartidas, más de 100 mil personas visitaron la ciudad durante el fin de semana, generando una derrama económica que podría superar los 2 millones de dólares.

Aronátegui resaltó que estos ingresos beneficiaron directamente a comerciantes, emprendedores y pequeños vendedores, además de reflejarse en la ocupación total de los hoteles, un comportamiento que, aseguró, no se registraba en los últimos años.

“La gente se fue llorando porque no querían irse”, expresó, al subrayar el impacto emocional que dejó la experiencia tanto en visitantes como en residentes. Añadió que en las calles se percibió un ambiente de esperanza, especialmente entre los habitantes que ven en este tipo de iniciativas una oportunidad real de crecimiento económico y social.

Aronátegui afirmó que estos resultados marcan el inicio de una etapa de florecimiento para Colón, en la que la cultura, la gastronomía, la historia y las tradiciones se consolidan como herramientas clave para el desarrollo. En ese sentido, insistió en que el avance de la provincia debe entenderse como una agenda país, al recordar el papel histórico de Colón en la economía nacional.

“No queremos quedarnos en eventos efímeros, sino en una programación continua y permanente para el pueblo colonense”, puntualizó, al reafirmar su compromiso de seguir posicionando a Colón como un destino cultural y turístico activo durante todo el año.

En cuanto a los próximos pasos, informó que ya se trabaja en una planificación sostenida junto a autoridades nacionales, locales y organismos internacionales, con el objetivo de mantener una dinámica permanente de actividades y no limitarse a eventos aislados. Desde el Centro de Arte y Cultura, adelantó que se impulsará una programación continua, que incluirá conciertos, encuentros culturales y celebraciones tradicionales.