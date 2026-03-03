Femicida requerido en Nicaragua fue capturado en Tocumen

El individuo será deportado a Nicaragua para ser puesto ante la autoridad judicial que lo solicita.

Ciudad de Panamá/Agentes de la Policía Nacional capturaron a un hombre de nacionalidad nicaragüense en el sector de La Morelo, en el corregimiento de Tocumen, ubicado al este de la ciudad capital.

La acción policial se dio durante un recorrido preventivo, en donde, al verificar al ciudadano, los agentes confirmaron que se trataba de un individuo requerido en Nicaragua por el delito de femicidio y también por el uso ilegal de arma de fuego.

El hombre de 32 años de edad, tenía un oficio de captura, emitido desde el 15 de agosto de 2022 por el Juzgado Distrito Penal de Audiencia Y Especializado en Violencia. Según el informe policial, el hecho fue cometido en perjuicio de María Hernández Vargas.

La Policía Nacional realizará los trámites correspondientes con las autoridades competentes para la deportación de este hombre, que circulaba por las calles del país y que representaba un riesgo para la población.

