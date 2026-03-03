Comerciantes reclaman plan para preservar la vereda afroantillana en medio del ensanche vial

Se estima que alrededor de 625 comercios podrían verse afectados, incluyendo negocios de la comunidad china y otras áreas cercanas a la Vía Porras.

Ciudad de Panamá, Panamá/La histórica vereda afroantillana de Río Abajo, conocida por la venta de platillos tradicionales que preservan las raíces afrodescendientes en la capital, enfrenta incertidumbre ante el anuncio de un desalojo. Los comerciantes recibieron notificaciones en las que se les indica que deben retirar sus negocios debido al proyecto de ampliación de la Vía España, previsto para iniciar próximamente.

Tomás Flores, propietario de uno de los kioscos más antiguos del sector, contó que la notificación llegó a finales de enero y establece como fecha límite el 30 de marzo de 2026. “Nos llegó una nota sin nombre de los negocios, sin número de contribuyente, ni siquiera identificando a los propietarios. Solo decía que teníamos que salir”, relató Flores, quien cumple 50 años trabajando en la zona y 21 años con su negocio actual.

La vereda afroantillana, ubicada en calle 16, comenzó hace varias décadas como un espacio comunitario impulsado por líderes locales, donde los comerciantes compartían la cultura culinaria afroantillana con los habitantes de la capital. Flores recordó que, con el paso del tiempo, muchos negocios formalizaron su operación, pagando impuestos, planillas y seguros, y generando empleo para decenas de personas jubiladas y activas.

Ante la notificación, los comerciantes han expresado preocupación por la falta de claridad respecto a reubicación o indemnización. Flores indicó que, hasta ahora, no han recibido acercamiento directo de las autoridades. “Solo escuchamos de un video que el legislador Sedeño citó a representantes del sector, y luego apareció el ministro para avisarnos que tenemos que salir”, explicó.

Actualmente, los comerciantes se preparan para una reunión con la comisión del Municipio de Panamá, que buscará abordar la situación, y también sostendrán encuentros internos para organizar su posición frente al desalojo. Se estima que alrededor de 625 comercios podrían verse afectados, incluyendo negocios de la comunidad china y otras áreas cercanas a la Vía Porras.

El proyecto de ensanche de la Vía España busca mejorar la movilidad en la ciudad, pero los comerciantes critican la falta de planificación y de comunicación con los afectados. “Esto es producto de lo que en Panamá se ha hecho costumbre: legalizar lo ilegal. Aquí hay familias que pagan impuestos y ahora simplemente se les dice que se van”, señaló el reportero que cubrió la situación.

Las autoridades aún no han definido un plan de reubicación ni han informado sobre posibles compensaciones. Los comerciantes insisten en que se preserve la vereda afroantillana como un espacio cultural, ya que constituye un punto clave de la identidad de Río Abajo y de la capital.

La situación también afecta a la feria de productos populares de Servidumbre. José Luis Ábrego, representante de los 16 expositores que venden frutas, legumbres y verduras, explicó que su organización funciona legalmente desde hace más de 46 años, paga impuestos y está reconocida por el Ministerio de Gobierno y el municipio de Panamá. “Nos llega una nota muy informal, que no está dirigida a nadie, y todavía no tenemos información clara sobre los contratos o resoluciones que justifican esta acción”, afirmó Ábrego. Cada uno de los expositores depende de esta actividad para sustentar a sus familias, con entre cuatro y cinco personas trabajando por puesto.

Por su parte, José Gabriel Dimas, representante de otros comercios en la vereda afroantillana, subrayó la informalidad de las notificaciones y la preocupación por la pérdida de empleos y la inversión realizada en las edificaciones. “No estamos pidiendo dinero; simplemente buscamos una reubicación o una solución. Cada local ha hecho una inversión importante para atender al público y este proyecto no ha contemplado plazas laborales ni el impacto social”, señaló.

Con información de Fabio Caballero