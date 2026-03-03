Betserai Richards expone deterioro del IPT Jeptha B. Duncan y advierte que la burocracia limita soluciones

El diputado realizó un recorrido por el Instituto Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan en el que constató el mal estado en el que se encontraban múltiples áreas del plantel.

Ciudad de Panamá, Panamá/El diputado Betserai Richards denunció este martes el deterioro de la infraestructura escolar en Panamá Este, tras realizar un recorrido por el Instituto Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan y otros centros educativos el lunes 2 de marzo, cuando miles de estudiantes retornaban a las aulas de clases tras el periodo de vacaciones.

Durante su recorrido, constató una serie de deficiencias estructurales en diversas áreas del plantel, las cuales consideró "tristes y lamentables".

En Noticias AM, el diputado señaló que la situación observada refleja condiciones inadecuadas para la comunidad educativa, con espacios que, a su juicio, no garantizan un ambiente seguro ni digno para estudiantes y docentes.

El diputado dirigió sus cuestionamientos al Ministerio de Educación, al considerar que existe una falta de atención oportuna, no solo en los planteles ubicados en sectores del este, sino también en casi todo el país. En ese sentido, advirtió que el estado actual del instituto es una muestra de una problemática más amplia que afecta a otros centros escolares de la región.

Señaló que la burocracia dentro del sistema educativo estaría impidiendo que los directores pudieran resolver de forma ágil los daños existentes en los planteles.

Entre las irregularidades observadas, mencionó una gran cantidad de sillas y pupitres en mal estado, salones sin pintar, con rayones y pintura deteriorada, así como aulas divididas con láminas de plywood y fallas en el sistema eléctrico, una condición que calificó como inadecuada para el desarrollo académico.

El diputado afirmó que muchos directores enfrentan trabas administrativas que limitan su capacidad de ejecutar reparaciones básicas, aun cuando los problemas son evidentes y recurrentes. Aunque existe el FECE (Fondo de Equidad y Calidad de la Educación) que permite a los directores estas necesidades, cuestionó al Ministerio de Educación por lo que considera una falta de mecanismos eficientes que permitan atender de manera oportuna las necesidades de los centros escolares.

Richards advirtió que estas condiciones no solo afectan la infraestructura, sino también la calidad educativa y la motivación de estudiantes y docentes. A su juicio, el estado del plantel visitado refleja una problemática más amplia que se repite en otros colegios de la región este del país.

Reconoció que existen condiciones que también pueden ser corregidas por el apoyo de la comunidad educativa, sin embargo, hizo un llamado a que en la reforma educativa que se espera debatir este 2026 se tomen en cuenta cambios administrativos para que este escenario no se siga repitiendo como pasa cada año.

Richards explicó que en 2025 hubo propuesta presentada en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, donde se planteó la posibilidad de que las juntas comunales aportaran mano de obra a los planteles para realizar reparaciones, con la opción de que posteriormente el Meduca reembolsara los recursos utilizados. No obstante, indicó que el Ministerio de Educación no respaldó la iniciativa. A su juicio, se trata de una alternativa viable para atender con mayor rapidez las necesidades de los centros educativos.

Proyecto sobre textos escolares

Richards amplió de qué trata su proyecto de ley denominado “Ley antimafia de textos escolares”, el cual busca que las escuelas públicas y privadas no puedan obligar a los padres de familia a adquirir los textos escolares en un establecimiento exclusivo, y que además se promueva la reutilización de libros. Según indicó, aunque existe una normativa que respalda la reutilización de textos, en la actualidad no se estaría cumpliendo.

