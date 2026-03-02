Escuela Artes y Oficios apuesta por fortalecer la educación técnica tras 118 años de historia

Actualmente, el plantel ofrece especialidades técnicas en áreas como refrigeración, informática, electricidad y marítimo, además de cinco bachilleratos enfocados en formación técnica.

Ciudad de Panamá/Con 118 años de trayectoria, la Escuela de Artes y Oficios se mantiene como una de las instituciones emblemáticas de la educación técnica y vocacional en el país, formando generaciones de profesionales en áreas clave para el desarrollo nacional.

Fundada como un proyecto estratégico para preparar mano de obra calificada para la construcción y operación del Canal de Panamá, la escuela ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento económico e industrial del país desde sus inicios.

Actualmente, el plantel ofrece especialidades técnicas en áreas como refrigeración, informática, electricidad y marítimo, además de cinco bachilleratos enfocados en formación técnica. Para el año lectivo 2026, la matrícula asciende a 2,750 estudiantes, atendidos por 149 docentes.

“La carreras técnicas son muy vistas y son muy llamadas en la industria”, señaló Yira Boyd, directora del plantel, al destacar que el mercado laboral demanda cada vez más perfiles con formación práctica y especializada.

Sin embargo, surge la interrogante sobre si los estudiantes están optando con suficiente interés por los bachilleratos técnicos, en un contexto donde tradicionalmente la educación académica ha tenido mayor preferencia social.

Para Elías González, director nacional de Educación Profesional y Técnica, es necesario cambiar esa percepción.

“No vemos la educación técnica como una segunda categoría; es una educación de primer mundo y así debe ser en el país”, indicó.

Pese a su trayectoria, la escuela enfrenta desafíos en materia de infraestructura. Algunos salones y talleres no cuentan con las condiciones adecuadas para el aprendizaje. Entre las principales limitaciones se encuentra el laboratorio de informática, que carece de aire acondicionado y no dispone de computadoras para las prácticas estudiantiles.

Ante esta realidad, las autoridades anunciaron proyectos de modernización con la dotación de siete laboratorios.

“Tenemos un equipamiento para el colegio de siete laboratorios; esta semana se sube un pliego de licitación, esperando que este año podamos contar con Artes y Oficios renovado”, afirmó González.

Con información de Luis Mendoza