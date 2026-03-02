Anuncian jornada de colocación de implantes subdérmicos en San Miguelito

De acuerdo con la información oficial, las interesadas deberán tener entre 16 y 35 años de edad, no estar embarazadas y no tener ni haber tenido cáncer mamario o tumores hepáticos.

Ciudad de Panamá/La Región de Salud del Ministerio de Salud en San Miguelito anunció la realización de una feria para la colocación gratuita de implantes subdérmicos, que se llevará a cabo este domingo 8 de marzo de 2026, a partir de las 7:00 de la mañana.

La jornada se desarrollará en la Escuela Severino Hernández, ubicada en el corregimiento Mateo Iturralde, donde se contará con la disponibilidad de 200 implantes destinados a mujeres que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, promoviendo la planificación familiar responsable, así como la salud sexual y reproductiva, especialmente entre la población joven del distrito.

Todas las pacientes serán sometidas a una evaluación médica previa, realizada por el personal de salud, para determinar si son aptas para el procedimiento.

El director regional de Salud en San Miguelito, Algis Torres, destacó que esta actividad forma parte de las estrategias de prevención y promoción que impulsa la entidad. Asimismo, reiteró el compromiso institucional de ofrecer servicios accesibles y de calidad a la comunidad.

La Región de Salud de San Miguelito invitó a las jóvenes que cumplan con los criterios a participar en esta jornada, recordando que los cupos son limitados y se atenderá hasta agotar la existencia de los implantes disponibles.