Clásico Mundial de Béisbol 2026| Jorge García: lanzador panameño realizará su sueño de infancia al enfrentar a los Yankees

Estados Unidos/El lanzador panameño Jorge García será el encargado de abrir el partido de este martes ante los Yankees de Nueva York, en Florida, que será preparatorio al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

García, integrante de la selección nacional, manifestó sentirse "contento y emocionado" tras reencontrarse con sus compañeros y asumir la responsabilidad de iniciar el encuentro frente a la novena neoyorquina. El derecho calificó la designación como "un sueño hecho realidad" y recordó que desde niño anhelaba enfrentar a la histórica franquicia.

"De niño quería enfrentarme alguna vez a ese equipo, jugar para ellos. Y la verdad es que mañana va a ser un día bien emocionante, exitoso y, creyendo en Dios, que él va a poner su mano", expresó a los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol.

El serpentinero destacó que su principal arma en el montículo es el sinker, lanzamiento en el que deposita plena confianza. "Donde quiera que vaya, creo y confío en ese picheo. Y creo que aquí en Florida no va a ser la excepción y va a poder sacar los outs necesarios para contribuir al equipo", afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la afición panameña para que respalde a la selección. "Que nos apoyen con todo el corazón. Estamos aquí dando el 100 % por el país y tratando de hacer lo mejor para que Panamá se sienta orgulloso y hagamos historia", señaló.

Para García, recibir la pelota para abrir el juego ante una organización de la trayectoria de los Yankees representa un honor y una responsabilidad que asume con determinación. "Qué orgullo y qué honor que me den la pelota para comenzar ese juego y tratar de darle esa victoria al país", concluyó.

Pelotero

Jorge García es un lanzador de béisbol panameño nacido el 10 de mayo de 2002 en San Miguelito, Panamá. Es diestro (lanza y batea a la derecha) y ha desarrollado su carrera tanto en ligas profesionales como representando a su país en torneos internacionales.

Carrera y logros

Fue elegido Lanzador del Año del 82 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor donde jugó con el equipo Panamá Metro .

del donde jugó con el equipo . En ese torneo participó en 17 juegos, obtuvo 4 victorias sin derrotas, 8 salvamentos, con una efectividad de apenas 0.27, permitiendo solo 2 carreras y registrando 37 ponches.

Carrera en México

Tras su destacada actuación en Panamá , firmó con el club Caliente de Durango para jugar en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) como relevista.

, firmó con el club para jugar en la como relevista. En la LMB ha tenido apariciones destacadas, incluyendo triunfos importantes y desempeño consistente con su equipo.

Selección Nacional

Su rendimiento lo llevó a integrar el cuerpo de lanzadores de la Selección de Panamá, incluyendo participaciones en eventos como el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Perfil Ágil y Potencial

Jorge García es considerado una de las jóvenes promesas del pitcheo panameño por su combinación de control, repertorio de lanzamientos y capacidad para cerrar juegos importantes a nivel nacional e internacional.

