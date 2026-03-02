Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá cumplió su primer día de entrenamientos en Tampa

Estados Unidos/El equipo de Panamá que competirá por cuarta ocasión en el Clásico Mundial de Béisbol cerró esta tarde bajo un fuerte sol su primer día de entrenamientos en el George Steinbrenner Field y se alista para mañana enfrentar a los Yankees de Nueva York en este mismo escenario, en lo que será un partido para la historia.

Todo empezó cuando el Gerente del Equipo de Panamá le dio la bienvenida a los peloteros y a su staff técnico, con un mensaje muy emotivo, destacando el profesionalismo de cada integrante del equipo, para que "todos y cada uno empuje la rueda, no se trata de cargar la rueda, sino de empujarla, que todos vayamos hacia la misma dirección y en el mismo sentido y así lograr nuestro objetivo que es estar en Houston (la siguiente etapa)", dijo.

El manager de Panamá, José Mayorga, confirmó los abridores para el juego 1 y 2 en San Juan, Puerto Rico, asignando a Logan Allen el zurdo de los Guardians de Cleveland, para enfrentar a Cuba y a Ariel Jurado (lanzador derecho que lanza en Corea), para encarar a Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn.

El equipo probó sus uniformes, se hicieron una sesión de fotos (amena y alegres), entrenaron defensa en un campo alterno, lanzadores hicieron bullpen y se trabajó ofensiva con bateo en el terreno principal.

El equipo entrenó al completo, mostrando una gran unión, mucha camaradería entre los más jóvenes y veteranos, mostrando una buena química.

Enrique Bradfied Jr. recordó momentos cuando de niño utilizaba un uniforme con Panamá en el pecho, recorriendo estadios en Miami y en otros lugares de Estados Unidos. "Yo jugaba de niño con mi uniforme de Panamá, es bonito ser parte de este equipo ahora", dijo.

José Caballero, el campocorto de los Yankees de Nueva York, reflejó alegría al lucir el uniforme de Panamá y mostró mucha solidaridad y disposición al decir que "jugaré donde me necesiten, en el cuadro interior o en los jardines, donde el manager me necesite allí estaré", agregó.

Fue un día de muchas sonrisas, la bandera panameña estaba en el corazón y en el alma de cada jugador, el primer paso apenas se dio esta mañana y poco a poco se escribirá la historia de nuestro Panamá en el World Baseball Classic 2026.

Información de Fedebeis