Dos homicidios se registran en Chiriquí durante el fin de semana

Los estamentos de seguridad mantienen abiertas las investigaciones en ambos sucesos, mientras se desarrollan las diligencias para determinar las causas y posibles responsables.

Chiriquí/Dos homicidios fueron reportados este fin de semana en la provincia de Chiriquí, específicamente en el sector de las fincas bananeras, en el distrito de Barú, y en la comunidad de San Andrés, en el distrito de Bugaba, según confirmaron las autoridades.

El primer caso ocurrió en el distrito de Bugaba, donde un joven de 23 años perdió la vida tras resultar herido con arma blanca en medio de una riña familiar. De acuerdo con los informes preliminares, el hecho se originó en un presunto caso de violencia doméstica.

“El sobrino de la joven interviene en el caso de violencia doméstica y el esposo de la joven le proporciona una puñalada con arma blanca. El joven de 23 años fue trasladado al hospital, donde lamentablemente perdió la vida”, indicó Luis Hernández, jefe de la zona policial.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

En tanto, en el distrito de Barú, un hombre de 80 años fue encontrado amordazado en el área de las fincas bananeras. Posteriormente se confirmó su fallecimiento en el lugar. Por este caso, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Los estamentos de seguridad mantienen abiertas las investigaciones en ambos sucesos, mientras se desarrollan las diligencias para determinar las causas y posibles responsables de estos hechos violentos registrados en la provincia.

Con información de Demetrio Ábrego