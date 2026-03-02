Subcomisión de Trabajo fija plazo para propuestas sobre proyectos de etiquetado frontal de alimentos

Ciudad de Panamá/La subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional estableció como fecha límite el próximo 9 de marzo para que los sectores y entidades interesadas presenten propuestas de modificación a los proyectos de ley 445 y 402, relacionados con el etiquetado frontal y nutricional de los alimentos.

El anuncio fue realizado por el presidente de la subcomisión, el diputado Miguel Campos, al concluir la sesión en la que se analizaron ambas iniciativas.

El proyecto de ley 445, presentado por el propio Campos, propone establecer el etiquetado frontal de advertencia nutricional para promover decisiones de consumo más saludables. En tanto, el proyecto 402, impulsado por el diputado Jairo Salazar, plantea la obligatoriedad del etiquetado nutricional en todos los alimentos comercializados en el país.

Campos explicó que, una vez recibidas las observaciones y sugerencias por escrito o vía correo electrónico, la subcomisión elaborará un informe que será remitido a la comisión correspondiente. En ese documento se propondrá la unificación de ambos proyectos en un solo texto, debido a la similitud de sus objetivos y alcances.

Durante la sesión también participó Elka González, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien señaló que Panamá ha sido seleccionado a nivel mundial para liderar el plan contra la obesidad, ante los elevados índices de esta condición en la población.

González destacó que, frente a este panorama, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de control y orientación sobre los alimentos que se consumen. Subrayó que el etiquetado claro y visible permite a los ciudadanos conocer el contenido nutricional de los productos que adquieren, facilitando decisiones informadas en beneficio de su salud.

El debate continuará una vez se consoliden las propuestas de los distintos sectores, en un tema que ha generado amplio interés por su impacto directo en la salud pública.