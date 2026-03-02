Realizan dragado en el río Matías Hernández para reducir riesgo de inundaciones

Con estas labores se busca facilitar el flujo adecuado del agua y reducir la posibilidad de afectaciones a las comunidades aledañas, así como el deterioro de infraestructuras urbanas.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su División Metropolitana de Vialidad (Metrovial), ejecutó trabajos de dragado en el río Matías Hernández, en las inmediaciones del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, ubicado frente a la avenida Domingo Díaz, en el distrito de San Miguelito.

El río Matías Hernández, que desemboca en la Bahía de Panamá a la altura de Costa del Este, es uno de los principales afluentes de la cuenca urbana de la capital. No obstante, enfrenta problemas de contaminación y acumulación de desechos, lo que incrementa el riesgo de desbordamientos durante la temporada lluviosa.

De acuerdo con el MOP, la intervención permitió remover sedimentos acumulados en el cauce, recuperando así su capacidad hidráulica original. Con estas labores se busca facilitar el flujo adecuado del agua y reducir la posibilidad de afectaciones a las comunidades aledañas, así como el deterioro de infraestructuras urbanas.

El director de Metrovial, Manuel Tejada, subrayó que la efectividad de estos trabajos también depende del compromiso ciudadano.

“Evitar arrojar basura en ríos y quebradas es clave para mantener la funcionalidad de las infraestructuras y reducir riesgos”, enfatizó.

Este plan de dragado y canalización forma parte de un programa permanente que impulsa el MOP para prevenir inundaciones, proteger a las comunidades cercanas y salvaguardar tanto a las personas como a sus bienes en áreas vulnerables.