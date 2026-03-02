Residentes de Bellavista cierran puente en Guararé por falta de agua potable

Los manifestantes exigieron una respuesta inmediata al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), al asegurar que desde hace semanas enfrentaban problemas con el suministro, situación que los llevó a realizar la protesta desde tempranas horas, coincidiendo con el inicio del año escolar.

Guararé, Los Santos/Residentes del distrito de Guararé, principalmente del sector de Bellavista, cerraron este lunes por varios minutos el puente sobre el río Guararé en protesta por la falta de agua en sus hogares.

Los manifestantes solicitaron una respuesta inmediata al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), al asegurar que desde hace semanas enfrentaban problemas con el suministro, situación que los llevó a realizar la protesta desde tempranas horas, coincidiendo con el inicio del año escolar.

De acuerdo con información oficial, las autoridades habían estado trabajando en medidas para estabilizar el servicio, entre ellas la instalación y puesta en marcha de un tanque con capacidad de 25 mil galones, así como la colocación de válvulas e hidrantes que se encontraban en periodo de calibración. También se informó sobre la conexión de cinco pozos que fueron habilitados para presurizar las líneas y mantener el abastecimiento en la comunidad de Bellavista.

El cierre del puente motivó la presencia de agentes de la Policía Nacional, además de autoridades regionales del Idaan, quienes acudieron al área para atender la situación.

Las autoridades indicaron que se mantendrían los trabajos para restablecer el suministro de agua y garantizar, al menos, el abastecimiento necesario para las actividades básicas de los hogares en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos.

Con información de Eduardo Javier Vega