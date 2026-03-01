Nuevo centro educativo en La Arena de Chitré recibirá a más de 300 estudiantes

El edificio, que fue inaugurado hace unas semanas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tiene 12 aulas para el nivel de premedia, 18 aulas para el nivel medio.

Provincia de Herrera/La Arena de Chitré comienza el año escolar 2026 con la apertura de un nuevo centro educativo que ofrecerá bachillerato en ciencias. El plantel cuenta con una matrícula de 386 estudiantes para este nuevo ciclo escolar.

La directora regional de Educación en Herrera, Deysi Atencio, informó que el plantel dispone de cuatro grupos de séptimo grado, cuatro de octavo, tres de noveno y dos de bachillerato en ciencias. Además, indicó que han realizado gestiones con las autoridades de tránsito para instalar resaltos y señalización en la vía principal, con el objetivo de mejorar la seguridad en los alrededores.

Sobre la problemática del agua en la región de Azuero, Atencio explicó que las nuevas instalaciones cuentan con tanques de reserva de agua potable para garantizar el suministro.

El edificio, que fue inaugurado hace unas semanas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, con una inversión de más de $ 9.9 millones, cuenta con oficinas administrativas, laboratorios, biblioteca, módulos sanitarios, así como 12 aulas para el nivel de premedia, 18 aulas para el nivel medio, un laboratorio de especialidades, área deportiva, cocina, comedor y una planta de tratamiento.

Con información de Eduardo Javier Vega.