Regreso a clases: 120 docentes han sido trasladados a zonas de la costa norte de Veraguas

Provincia de Veraguas/Un total de 120 educadores han sido trasladados a la costa norte de la provincia de Veraguas para dar inicio al año escolar en esta región. Los docentes, provenientes de diferentes partes del país, han recorrido el río Calovébora y el mar para llegar a los centros educativos ubicados en zonas rurales de difícil acceso.

Los traslados forman parte del proceso de reinicio de clases en los 12 planteles educativos de la zona, que atenderán a aproximadamente 2,000 estudiantes.

Los docentes se dirigen a centros educativos como Guázaro, Peñas Blancas, San José, Concepción, San Antonio, Santiaguito, Bejuco, El Chorro, Barrera y Belencillo.

María Rodríguez, docente de inglés proveniente de las Lomas de Chiriquí, compartió su experiencia, “Este es un proceso que ya venimos realizando desde el año pasado. Viajar hasta aquí con mi hijo no es fácil, pero sabemos que es parte de nuestra labor, y siempre hay satisfacción al llegar a los estudiantes”.

Por su parte, el profesor Javier Forero, de la Regional de Educación de Veraguas, destacó que la coordinación con las autoridades locales y la comunidad educativa ha sido clave para garantizar que los educadores lleguen a tiempo a sus escuelas. “Estamos trabajando de la mano con los directores y administrativos para asegurar que todos los docentes se trasladen sin inconvenientes y puedan comenzar las clases con normalidad”, señaló Forero.

Con información de Ney Castillo.