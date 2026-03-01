Clásico Mundial de Béisbol 2026| Selección de Panamá dirige sus pasos hacia el torneo

Panamá/La selección que representará a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 emprende su viaje este domingo el que, eventualmente, le llevará hasta la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde disputará sus partidos en la fase de grupos de ese torneo.

Los integrantes del conjunto panameño viajan en grupos con destino a Tampa, Florida, donde se concentrarán en los días previos que quedan antes de su debut en el certamen. Los peloteros que parten hacia esa ciudad de Estados Unidos son los que han estado entrenando en los últimos días bajo las órdenes del manager José Mayorga. Allá se unirán a los jugadores que actualmente están en los campos de entrenamiento de sus equipos del béisbol de las Grandes Ligas.

Durante su tiempo en Tampa, entrenarán y jugarán dos partidos de preparación ante los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit, los días martes 3 y miércoles 4 de marzo. Ambos juegos se programaron para la 1:05 p.m. Después, el equipo panameño viajará hacia San Juan, Puerto Rico, y debutará en el Clásico Mundial el viernes 6 ante Cuba en el estadio Hiram Bithorn a las 11:00 a.m.

Panamá forma parte del Grupo A del certamen junto a Cuba, Canadá, Colombia y Puerto Rico. El resto de su calendario en el certamen es el siguiente:

7 de marzo de 2026: vs Puerto Rico (6:00 p.m./ hora de Panamá)

vs Puerto Rico (6:00 p.m./ hora de Panamá) 8 de marzo de 2026: vs Canadá (6:00 p.m./ hora de Panamá)

vs Canadá (6:00 p.m./ hora de Panamá) 9 de marzo de 2026: vs Colombia (11:00 a.m./ hora de Panamá)

Selección de Panamá

Lanzadores

Darío Agrazal

Paolo Espino

Miguel Gómez

Ariel Jurado

Abdiel Mendoza

Logan Allen

Miguel Cienfuegos

Kenny Hernández

Jaime Barría

Jorge García

Javy Guerra

Humberto Mejía

Erian Rodríguez

Alberto Baldonado

Jame González

Andy Otero

Receptores

Miguel Amaya

Leonardo Bernal

Iván Herrera

Cuadro interior

Jonathan Araúz

José Caballero

Johan Camargo

Leonardo Jiménez

Edmundo Sosa

Rubén Tejada

Jardineros

Enrique Bradfield Jr.

Allen Córdoba

José Ramos

Jhonny Santos

Utility

Christian Bethancourt

Cuerpo técnico