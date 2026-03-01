Clásico Mundial de Béisbol 2026| Selección de Panamá dirige sus pasos hacia el torneo
Panamá vs Puerto Rico, Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TVMAX, el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m.
Panamá/La selección que representará a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 emprende su viaje este domingo el que, eventualmente, le llevará hasta la ciudad de San Juan, Puerto Rico, donde disputará sus partidos en la fase de grupos de ese torneo.
Los integrantes del conjunto panameño viajan en grupos con destino a Tampa, Florida, donde se concentrarán en los días previos que quedan antes de su debut en el certamen. Los peloteros que parten hacia esa ciudad de Estados Unidos son los que han estado entrenando en los últimos días bajo las órdenes del manager José Mayorga. Allá se unirán a los jugadores que actualmente están en los campos de entrenamiento de sus equipos del béisbol de las Grandes Ligas.
Durante su tiempo en Tampa, entrenarán y jugarán dos partidos de preparación ante los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit, los días martes 3 y miércoles 4 de marzo. Ambos juegos se programaron para la 1:05 p.m. Después, el equipo panameño viajará hacia San Juan, Puerto Rico, y debutará en el Clásico Mundial el viernes 6 ante Cuba en el estadio Hiram Bithorn a las 11:00 a.m.
Panamá forma parte del Grupo A del certamen junto a Cuba, Canadá, Colombia y Puerto Rico. El resto de su calendario en el certamen es el siguiente:
- 7 de marzo de 2026: vs Puerto Rico (6:00 p.m./ hora de Panamá)
- 8 de marzo de 2026: vs Canadá (6:00 p.m./ hora de Panamá)
- 9 de marzo de 2026: vs Colombia (11:00 a.m./ hora de Panamá)
Selección de Panamá
Lanzadores
- Darío Agrazal
- Paolo Espino
- Miguel Gómez
- Ariel Jurado
- Abdiel Mendoza
- Logan Allen
- Miguel Cienfuegos
- Kenny Hernández
- Jaime Barría
- Jorge García
- Javy Guerra
- Humberto Mejía
- Erian Rodríguez
- Alberto Baldonado
- Jame González
- Andy Otero
Receptores
- Miguel Amaya
- Leonardo Bernal
- Iván Herrera
Cuadro interior
- Jonathan Araúz
- José Caballero
- Johan Camargo
- Leonardo Jiménez
- Edmundo Sosa
- Rubén Tejada
Jardineros
- Enrique Bradfield Jr.
- Allen Córdoba
- José Ramos
- Jhonny Santos
Utility
- Christian Bethancourt
Cuerpo técnico
- Manager: José Mayorga
- Asistente: Luis Caballero
- Coach de la banca: Julio Mosquera
- Coach de bateo: Einar Díaz
- Coach de bateo: Carlos Lee
- Coach de pitcheo: Julio Rangel
- Coach de primera base: Raúl Domínguez
- Coach de tercera base: Lino Díaz
- Catcher de bullpen: Gilberto Méndez