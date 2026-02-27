Clásico Mundial de Béisbol | Confirman baja de Andy Otero y anuncian abridores para enfrentar a Yankees y Tigres

El Clásico Mundial de Béisbol lo podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX.

Panamá/La Selección de béisbol de Panamá ajusta piezas a pocos días de emprender su viaje a Estados Unidos, donde sostendrá partidos de preparación ante los New York Yankees y los Tigres de Detroit, antes de trasladarse a Puerto Rico para el arranque del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El gerente del equipo nacional, Dámaso Espino, confirmó una baja sensible en el cuerpo de lanzadores: el zurdo Andy Otero quedó fuera del roster tras sufrir una inflamación en el hombro izquierdo durante un encuentro de confrontación ante Coclé.

Andy Otero queda fuera; entra Severino González

Espino explicó que, aunque la lesión no es de gravedad, el tiempo de recuperación juega en contra. Panamá enfrentará un calendario exigente, con cuatro partidos consecutivos en la fase de grupos, por lo que no pueden arriesgarse a llevar a un lanzador que no esté al cien por ciento.

En su lugar fue convocado Severino González, derecho con experiencia en Grandes Ligas, quien ha estado entrenando con el equipo desde el primer día y viene de participar en la Serie del Caribe con los Federales.

“Necesitamos brazos saludables y versátiles. Severino puede abrir, relevar y darnos múltiples entradas. En un torneo corto eso es vital”, destacó Espino.

La ausencia de Otero representa la pérdida de un brazo zurdo estratégico, especialmente por la efectividad de su pitcheo rompiente. Sin embargo, la prioridad fue proteger su salud a largo plazo. El propio jugador, aunque afectado por la noticia, entendió que forzar el hombro podría comprometer su futuro profesional.

Abridores definidos para los juegos en EE.UU.

Panamá aprovechará los duelos ante los New York Yankees y los Detroit Tigers como parte de su preparación final antes del torneo internacional.

Espino anunció que:

Jorge García abrirá el partido ante los Yankees, una oportunidad especial para un lanzador que ha superado momentos complicados en su carrera y que hoy recibe el reconocimiento del cuerpo técnico.

abrirá el partido ante los Yankees, una oportunidad especial para un lanzador que ha superado momentos complicados en su carrera y que hoy recibe el reconocimiento del cuerpo técnico. Jaime Barría será el abridor frente a Detroit, movimiento pensado estratégicamente para tenerlo listo en los primeros compromisos oficiales.

El cuerpo técnico también adelantó que los posibles abridores del debut ante Cuba no verían acción en estos juegos de exhibición, debido a la cercanía entre los amistosos y el inicio del torneo.

Panamá y el reto del Grupo A

En el Clásico Mundial de Béisbol 2026, Panamá integrará el Grupo A junto a Puerto Rico, Canadá, Colombia y Cuba, una zona altamente competitiva que exigirá profundidad en el pitcheo y ejecución perfecta desde el primer día.

Con ajustes obligados pero decisiones firmes, la novena panameña afina detalles para representar al país en el máximo escenario del béisbol internacional.