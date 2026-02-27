Mides sigue en la búsqueda de alternativas para personas trasladadas al Hogar María Auxiliadora en Chitré

Las autoridades han sostenido reuniones con representantes de la Iglesia católica, organismos y miembros de la sociedad civil para buscar una salida consensuada.

Chitré, Herrera/El viceministro de Desarrollo Social, Roberto Arosemena, aseguró este viernes 27 de febrero que las autoridades continúan evaluando alternativas para el traslado temporal de los adultos con discapacidad que fueron movilizados desde el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora, en Chitré.

Arosemena participó en la reunión mensual del Consejo Provincial de Herrera, donde reiteró que la permanencia de estas personas en el Hogar María Auxiliadora es momentánea y que el equipo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mantiene la búsqueda activa de otras opciones que permitan resolver la situación lo antes posible.

“Desde el lunes pasado que la ministra acudió a la reunión hemos estado trabajando con un equipo de Herrera y de la capital para buscar todas las alternativas posibles”, indicó el funcionario.

El traslado se realizó el martes de Carnaval, cuando varios adultos con discapacidad fueron llevados desde el CAI de Tocumen hasta el Hogar María Auxiliadora, instalación que por años ha brindado atención a niñas de escasos recursos que estudian en la ciudad de Chitré.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, explicó previamente que la decisión respondió a una orden del Ministerio Público, en medio de investigaciones por supuestos abusos en el albergue de Tocumen.

La medida generó incomodidad en la sociedad chitreana. En los últimos días se han realizado vigilias y manifestaciones para exigir que se encuentren otros sitios para los adultos trasladados y que el Hogar María Auxiliadora retome sus funciones originales. Actualmente, las niñas que residían en el lugar fueron enviadas a un albergue del Ifarhu.

Las autoridades han sostenido reuniones con representantes de la Iglesia católica, organismos y miembros de la sociedad civil para buscar una salida consensuada. Entre las alternativas mencionadas por la ministra figuran Nutre Hogar de Monagrillo, el Club de Leones de Panamá, el Club de Leones de Potrerillos y ofrecimientos gestionados a través de monseñor Ulloa.

Arosemena insistió en que, una vez se concrete el traslado a una nueva sede, las niñas podrán regresar al Hogar María Auxiliadora, en respuesta a la solicitud de la comunidad.

Con información de Eduardo Javier Vega