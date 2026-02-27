Mercancía peligrosa fue sacada de circulación: destruyen medicamentos, arroz y miles de sopas instantáneas no aptas para el consumo

Aduanas reiteró el llamado a la población a tener precaución al momento de adquirir alimentos y medicamentos, especialmente cuando se ofrecen a bajo costo o en lugares no autorizados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un lote de mercancía decomisada que permaneció durante años en los depósitos de la Autoridad Nacional de Aduanas fue finalmente destruido, tras determinarse que no era apto para el consumo humano y representaba un riesgo para la salud pública.

Se trata de alimentos y medicamentos que habían sido incautados en distintos operativos por ingresar al país de contrabando o por presunta falsificación de marcas. Luego de culminar los procesos administrativos correspondientes, los productos fueron sometidos a inspección y evaluación por parte del Ministerio de Salud (Minsa), que certificó su descomposición y peligrosidad.

Entre la mercancía destruida había alimentos secos, bebidas, jugos, sopas instantáneas en paquete, arroz y diversos medicamentos.

Crisanta Quintero, en representación de la Autoridad Nacional de Aduanas, explicó que se trata de mercancías que ya habían concluido los procesos legales tras su incautación.

“Han pasado por un proceso de inspección y verificación por parte del Ministerio de Salud, donde se ha determinado que estos productos no son aptos para el consumo humano. Por lo tanto, dentro de nuestro procedimiento y lo que establece nuestra legislación aduanera, corresponde llevarlos a destrucción”, detalló.

La funcionaria reiteró el llamado a la población a tener precaución al momento de adquirir alimentos y medicamentos, especialmente cuando se ofrecen a bajo costo o en lugares no autorizados.

“Mucho cuidado donde usted adquiere este tipo de productos, ya que pueden ser contrabandeados. Su dinero podría estar financiando el comercio ilícito. También podrían ser falsificados y atentar contra la salud de sus familiares y la suya propia”, advirtió.

En el caso específico de los medicamentos, se enfatizó el riesgo de consumir productos sin registro sanitario o recomendados por personas no idóneas, lo que podría poner en peligro la vida de los pacientes.

Las autoridades reiteraron que continuarán con los operativos y procesos de verificación para evitar que mercancía ilegal o en mal estado llegue a manos de los consumidores.

Con información de Meredith Serracín