Bocas del Toro impulsa reactivación bananera con salida de 10 mil cajas al mercado nacional

Bocas del Toro/Un total aproximado de 10 mil cajas de banano serán enviadas desde la empacadora Finca 12 en la provincia de Bocas del Toro, como parte del proceso de reactivación del sector bananero en la región, informó el representante de la empresa.

Alexander Gabarrete, vocero de la empresa Chiquita, explicó que estas primeras ventas locales permiten evaluar tanto la cosecha como el funcionamiento de las distintas empacadoras que se han ido adecuando progresivamente.

“A medida que se van culminando los trabajos de adecuación en las diferentes plantas, vamos haciendo este tipo de proceso para venta local, no solo para la cosecha y la venta, sino también para probar el comportamiento de las empacadoras”, indicó.

La empresa reporta que hasta la fecha se han contratado 1,800 personas para labores de campo, mantenimiento y cosecha en las diferentes fincas bananeras de Bocas del Toro.

Este envío al mercado nacional marca un paso previo a la reexportación hacia mercados internacionales, prevista para los próximos meses, en el marco de la reactivación de la producción bananera en la provincia.

Las autoridades y empresarios locales esperan que este proceso de reactivación contribuya a fortalecer la economía regional y garantizar la continuidad laboral en el sector agrícola.

Con información de Nixon Miranda Ellington