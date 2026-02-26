Reactivación bananera en Bocas del Toro: 1,800 contrataciones y cosechas para el mercado nacional

Las contrataciones incluyen labores de campo, mantenimiento y cosecha, y se están realizando de manera progresiva, finca por finca.

Bocas del Toro/La reactivación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro avanza de manera progresiva, según informaron representantes de la empresa Chiquita Panamá. Hasta la fecha, se reportan 1,800 personas contratadas, mientras continúan las labores de mantenimiento en fincas y empacadoras, así como cosechas destinadas al abastecimiento del mercado nacional.

Avances en plantaciones y cosechas

Alexander Gabarrete, representante de la compañía, destacó que las plantaciones en la zona de Changuinola muestran mejoras significativas:

“Uno ve cada día las plantaciones mucho más limpias, con el verde usual que teníamos antes del cierre de la actividad. Esto es una señal de confianza para seguir reactivando la actividad aquí en el área”, indicó.

Actualmente, las cosechas realizadas se destinan únicamente al consumo nacional. Sin embargo, se prevé que, conforme avance la contratación y las labores de campo, se alcance la meta de 5,000 empleos para retomar próximamente la exportación de banano al mercado internacional.

Contrataciones y proyección

Las contrataciones incluyen labores de campo, mantenimiento y cosecha, y se están realizando de manera progresiva, finca por finca. La empresa destacó que el plan de contratación y reactivación busca asegurar tanto la producción como la calidad de la fruta para exportación futura.

Con información de Nixon Miranda Ellington