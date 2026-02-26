Puerto logístico multipropósito busca reactivar la economía de Puerto Armuelles

Estas obras buscan consolidar un nodo estratégico que dinamice la economía del sector occidental de la provincia de Chiriquí.

Chiriquí/El desarrollo de un puerto logístico multipropósito en Puerto Armuelles apunta a devolverle a esta región chiricana su dinamismo económico, con la generación de empleos y la atracción de nuevas inversiones nacionales e internacionales.

El proyecto, concebido como un eje estratégico para la reactivación del distrito, ha despertado el interés de empresas extranjeras que ven en esta infraestructura una plataforma para ampliar sus operaciones comerciales.

“De esta forma, también hemos tenido mucho interés de empresas costarricenses porque ven entonces en Puerto Armuelles una salida de sus productos de Costa Rica, entrando a Panamá y entonces lograr esa exportación. Hoy estamos recibiendo una delegación importante de empresarios que han venido directamente de Japón para conocer de primera mano esta infraestructura que se está desarrollando y poder entonces entablar conversaciones del más alto nivel con el presidente de la República, que están pasando en este momento, para ver cómo podemos facilitar la llegada de esas inversiones hacia nuestro país”, indicó José Ramón Icaza, secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal.

El plan contempla varias etapas. La primera fase consiste en la construcción del puerto con una inversión de 21 millones de dólares. Posteriormente, se proyecta una segunda fase mediante una concesión estimada en 10 millones de dólares para completar la ampliación del muelle. La tercera etapa incluirá el desarrollo de un patio logístico en Puerto Armuelles.

Por su parte, Luis Alberto Roquebert, administrador general de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), destacó que el proyecto complementará otras actividades económicas de la región.

“Es un complemento hacia las actividades que se desarrollan, todas estas infraestructuras son un complemento”, señaló.

La estrategia también contempla la formación de mano de obra especializada a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), que capacitará a residentes en áreas como logística y manejo de grúas portuarias, con el objetivo de que la población local pueda integrarse directamente a las nuevas oportunidades laborales.

Con información de Ney Castillo