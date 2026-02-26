TVN Noticias celebra en Colón los 174 años de fundación

La programación oficial inicia desde mañana, fecha en que se conmemora la fundación de la ciudad, una urbe histórica que mantiene la esperanza de avanzar hacia mayores oportunidades y progreso para sus habitantes.

Colón, Colón/Un año más, el equipo de TVN Noticias se trasladó a la ciudad de Colón para unirse a la celebración del aniversario de fundación de la conocida provincia atlántica.

Desde la calle 10, la periodista Castalia Pascual compartió con residentes y visitantes, mientras daba un paseo por el centro de la ciudad. La comunicadora adelantó que para la jornada siguiente la cobertura será diferente, ya que recorrerá diversos puntos de la ciudad para mostrar su riqueza cultural.

“Yo he venido a Colón a hacer noticia y generalmente son noticias no tan agradables. El año pasado vine y quedé encantada con la gente, con los lugares que yo no conocía”, expresó Pascual durante la transmisión.

Para este aniversario 174, las invitaciones no se han hecho esperar. En las últimas semanas, residentes han extendido el llamado a que personas de todo el país visiten Colón y participen de las actividades conmemorativas, que incluyen manifestaciones culturales, artísticas y gastronómicas.

Con esta cobertura especial, TVN Noticias busca resaltar no solo la celebración, sino también la historia, el talento y el potencial de una provincia que continúa escribiendo nuevos capítulos en su desarrollo.