Alineación planetaria podrá observarse este sábado en todo el país

Penonomé, Coclé/Un inusual acontecimiento astronómico podrá apreciarse este sábado 28 de febrero en todo el territorio nacional, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Se trata de una alineación planetaria que será visible aproximadamente entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m., y que no volverá a observarse con características similares hasta el año 2040.

De acuerdo con especialistas, durante esas dos horas varios planetas coincidirán en el cielo en una configuración que, aunque no implica que formen una línea perfecta en el espacio, sí representa una disposición poco frecuente que genera gran expectativa entre aficionados y estudiosos de la astronomía.

Los planetas que podrán observarse a simple vista serán Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. También estarán presentes Urano y Neptuno, aunque estos últimos suelen requerir mejores condiciones de visibilidad.

“En el horizonte se verán tres puntos brillantes que serán Mercurio, Venus y Saturno, y si las personas miran un poco más hacia arriba, justo cerca de la luna, se verá Júpiter. Los tres planetas van a estar muy cerca del horizonte, por lo que el tiempo que se tiene para observarlos es de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.”, explicó Ángel Vargas, aficionado de la astronomía.

Es importante destacar que no será necesario utilizar telescopios ni instrumentos especiales, ya que los planetas estarán dispuestos de manera que podrán distinguirse a simple vista.

La recomendación principal es buscar un lugar con buena visibilidad hacia el horizonte oeste, alejado de edificios altos o contaminación lumínica, y estar atentos al estado del tiempo, ya que la nubosidad podría dificultar la observación.

Este tipo de fenómenos, aunque no representan un evento astronómico extraordinario en términos científicos, sí constituyen una oportunidad especial para que la población conecte con el cielo nocturno y despierte mayor interés por la ciencia y la exploración espacial.

Con información de Nathali Reyes