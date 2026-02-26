Ministerio Público allana oficinas vinculadas a Panama Ports en Albrook

*Se trata de una investigación por supuesto ocultamiento de documentación. *Durante la diligencia, las autoridades retiraron al menos tres vehículos cargados con cajas de documentos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional llevaron a cabo diligencias de allanamiento y registro excepcional en unas oficinas que eran utilizadas por la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, ubicadas en una plaza en el área de Albrook, ciudad de Panamá.

De manera extraoficial se conoció que la investigación estaría relacionada con la presunta solicitud de documentación, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a la empresa que hasta hace poco mantenía la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa. Según la información recabada, dichos documentos no habrían sido entregados en su totalidad a la AMP, lo que habría motivado una denuncia por supuesto ocultamiento de documentos.

Durante la diligencia, las autoridades retiraron al menos tres vehículos cargados con cajas de documentos que, según información de fuentes ligadas a la diligencia, datan del año 2000. En el lugar también se observaron camionetas e incluso un autobús de la Autoridad Marítima de Panamá saliendo con abundante material, mientras que en el interior de las oficinas permanecían numerosas cajas adicionales que continuaban siendo trasladadas por los funcionarios judiciales.

El operativo es encabezado por el fiscal superior de Atención Primaria, Azael Samaniego, quien fue visto en el sitio supervisando las actuaciones.

La Policía Nacional mantuvo acordonada el área donde se ubican las oficinas intervenidas, restringiendo el acceso mientras se desarrollaban las diligencias. Las investigaciones continúan para determinar si se configuró algún delito relacionado con la retención u ocultamiento de información solicitada por las autoridades.

Con información de Meredith Serracín