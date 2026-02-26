Jhivvan Jackson será baja en la selección de baloncesto de Panamá ante Cuba

Panamá/La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá se prepara para afrontar una nueva ventana de las Eliminatorias Mundialistas rumbo al Mundial de Baloncesto 2027, en una serie de compromisos que serán determinantes en sus aspiraciones de clasificar a la próxima cita planetaria.

El quinteto nacional abrirá esta ventana el viernes 27 de febrero cuando reciba a la selección de Cuba desde las 8:00 p.m. en la emblemática Arena Roberto Durán, escenario que promete un gran respaldo de la afición istmeña.

Panamá llega a este compromiso con la necesidad de sumar una victoria en casa para fortalecer su posición en el grupo y mantener vivas sus aspiraciones de clasificación al FIBA Basketball World Cup 2027. El cuerpo técnico ha trabajado intensamente en los últimos días, ajustando detalles tácticos y reforzando la defensa, uno de los aspectos clave ante un conjunto cubano que se caracteriza por su intensidad física y juego perimetral.

Baja sensible y nuevo convocado

De cara a este importante encuentro, la federación informó que Jhivvan Jackson será baja debido a una lesión, lo que representa una ausencia significativa en el esquema ofensivo del equipo nacional. Jackson ha sido pieza importante por su capacidad anotadora y liderazgo en el perímetro.

En su lugar, se incorpora a la convocatoria Luis Rodríguez Jr, jugador procedente del SESI Franca de Brasil. Rodríguez Jr aportará energía, defensa y versatilidad en ambos costados de la cancha, cualidades que podrían ser determinantes en un duelo que se anticipa físico y de alta intensidad.

Próximo reto: Argentina en Buenos Aires

Tras el choque ante Cuba, la delegación panameña deberá viajar a Buenos Aires para enfrentar a la poderosa selección de Argentina, en otro compromiso exigente dentro de la ventana clasificatoria.

El duelo ante los argentinos representará una prueba de fuego para Panamá, ya que se medirá a una de las selecciones históricamente más competitivas del continente. Por ello, sumar en casa ante Cuba se vuelve aún más crucial antes de afrontar el desafío como visitante.

La mesa está servida para una jornada vibrante en la Arena Roberto Durán. Panamá buscará hacer respetar su casa y dar un paso firme en su camino hacia el Mundial 2027.