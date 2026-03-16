Boxeo | Con lleno total arranca la temporada 2026 de WBA Future Champions Panamá en el Casco Antiguo

El evento presentó 18 peleas en las que jóvenes prospectos del boxeo panameño tuvieron la oportunidad de mostrar su talento sobre el ring.

Panamá/El programa WBA Future Champions Panamá dio inicio a su calendario 2026 el pasado sábado 14 de marzo con una velada cargada de acción en el Parque V Centenario del Casco Antiguo, escenario que recibió a una gran cantidad de aficionados para disfrutar de una noche dedicada al boxeo y a las nuevas promesas del país.

La jornada se celebró como el Festival Gilberto Mendoza, un evento especial organizado para rendir homenaje a la memoria del dirigente que impulsó el desarrollo del boxeo a nivel mundial y dejó una huella importante dentro de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

18 combates y una noche llena de talento

El evento presentó 18 peleas en las que jóvenes prospectos del boxeo panameño tuvieron la oportunidad de mostrar su talento sobre el ring. Cada combate mantuvo la atención del público, que respondió con entusiasmo en una velada que se vivió con llenó total en el histórico sector capitalino.

Aficionados, residentes del área y turistas que recorrían el Casco Antiguo se acercaron al parque para disfrutar del espectáculo deportivo, creando un ambiente vibrante que acompañó cada uno de los enfrentamientos de la cartelera.

La iniciativa busca ofrecer espacio competitivo a los boxeadores en formación, permitiéndoles ganar experiencia y continuar su desarrollo dentro del deporte.

Respaldo institucional al boxeo

La realización de esta actividad contó con el respaldo de la Alcaldía de Panamá, institución que reiteró su apoyo a proyectos que promueven el deporte y abren oportunidades para las nuevas generaciones de atletas.

Este tipo de eventos no solo fortalece el crecimiento del boxeo nacional, sino que también contribuye a acercar el deporte a la comunidad en escenarios emblemáticos de la ciudad.

Un año de oportunidades para nuevos campeones

Con esta primera velada quedó oficialmente inaugurada la temporada 2026 de WBA Future Champions Panama, un programa que seguirá desarrollando carteleras durante el año con el objetivo de impulsar a los jóvenes talentos que buscan abrirse camino en el boxeo profesional.

El festival en honor a Gilberto Mendoza marcó el inicio de un calendario que promete más noches de combate, oportunidades para los prospectos y una mayor conexión entre el boxeo panameño y su fanaticada.

Nota de prensa.