Con requisas exhaustivas, autoridades intervienen el Centro Penitenciario de Penonomé

De acuerdo con las autoridades, el operativo incluyó inspecciones rigurosas en busca de artículos cuyo ingreso está prohibido y que podrían comprometer el orden y la seguridad dentro del recinto.

Penonomé, Coclé/Las autoridades de seguridad extendieron la Operación Cerrojo al Centro Penitenciario de Penonomé, como parte de las acciones que buscan reforzar el control dentro del sistema carcelario panameño tras la reciente fuga masiva de privados de libertad en La Joyita.

La intervención fue dirigida por el Ministerio de Seguridad Pública y contó con la participación de agentes de los estamentos de seguridad, que realizaron requisas exhaustivas en distintas áreas del penal con el objetivo de detectar e incautar objetos prohibidos, neutralizar posibles actividades ilícitas y fortalecer las medidas de seguridad dentro del centro penitenciario.

De acuerdo con las autoridades, el operativo incluyó inspecciones rigurosas en busca de artículos cuyo ingreso está prohibido y que podrían comprometer el orden y la seguridad dentro del recinto.

La acción en Penonomé forma parte de una estrategia nacional puesta en marcha luego de la evasión de 195 privados de libertad registrada hace unas semanas en el centro penitenciario La Joyita, hecho que encendió las alarmas sobre la necesidad de reforzar los controles dentro de las cárceles del país.

Precisamente en La Joyita, las autoridades desplegaron uno de los mayores operativos de seguridad recientes, movilizando a 2,494 agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Durante las requisas en varios pabellones y áreas de máxima seguridad fueron decomisadas armas de fuego, más de 150 teléfonos celulares, cargadores, antenas Starlink y otros artículos de ingreso prohibido que representaban un riesgo para la seguridad del penal.

Las acciones también se trasladaron a la provincia de Colón, donde la Operación Cerrojo fue ejecutada en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza. En ese recinto participaron cerca de 1,500 agentes de seguridad que intervinieron varios pabellones donde permanecen recluidos más de 1,200 privados de libertad.

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Como resultado de esa intervención fueron decomisadas armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos, evidenciando los desafíos que enfrentan las autoridades para mantener el control dentro de los centros penitenciarios.

Con el despliegue en Penonomé, Colón y La Joyita, el Ministerio de Seguridad busca cerrar espacios a las actividades ilícitas dentro de las cárceles y restablecer el orden en el sistema penitenciario nacional mediante operativos de vigilancia, inspección y requisas permanentes.

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