Celulares, armas y drogas: lo decomisado en operativo de seguridad en cárcel Nueva Esperanza

El operativo se produce en medio de las acciones de seguridad y control reforzadas en el sistema penitenciario nacional tras la fuga masiva de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, ocurrida el 1 de junio.

Colón/Un operativo de seguridad realizado en el Centro Penitenciario Nueva Esperanza dejó como resultado el decomiso de armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos dentro del penal.

La intervención se desarrolló como parte de la denominada operación "Cerrojo", ejecutada por agentes de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad.

En la acción participaron 1,500 agentes de los estamentos de seguridad, que intervinieron los pabellones 02, 03, Pública B y el pabellón 9-Chutra, donde se encuentran recluidos 1,210 privados de libertad.

Durante las requisas, las autoridades decomisaron ocho armas de fuego y 50 municiones, además de 39 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y $177.95 en efectivo.

Los agentes también ubicaron 124 teléfonos celulares, 253 televisores y un total de 1,628 artículos prohibidos de diversa índole.

El operativo se produce en medio de las acciones de seguridad y control reforzadas en el sistema penitenciario nacional tras la fuga masiva de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, ocurrida el pasado 1 de junio.

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