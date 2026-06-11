Autoridades intensifican vigilancia en cárcel Nueva Esperanza con requisas y controles de seguridad

La Policía Nacional y el Servicio Aeronaval desarrollan inspecciones en el centro penitenciario para detectar armas, celulares, drogas y otros artículos prohibidos.

Unidades de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ejecutan la Operación Cerrojo en el centro penitenciario Nueva Esperanza, ubicado en la provincia de Colón, como parte de las acciones para reforzar la seguridad dentro de los centros penales del país.

La intervención se desarrolla bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública e incluye requisas en celdas y áreas comunes con el objetivo de detectar e incautar artículos prohibidos que puedan ser utilizados para actividades ilícitas dentro del penal.

De acuerdo con las autoridades, las operaciones se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar tanto la protección de los funcionarios como la integridad de la población penitenciaria.

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Durante las inspecciones, personal especializado utiliza técnicas y equipos destinados a localizar armas, teléfonos celulares, sustancias ilícitas y otros objetos prohibidos que representen una amenaza para la seguridad y la convivencia dentro del centro penitenciario.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia de control y vigilancia que se mantiene en las cárceles del país para prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar desarrollando operativos coordinados para combatir las actividades ilícitas dentro de los centros penitenciarios y contribuir a la protección de la población.