Minseg defiende alquiler de vehículos para la Policía y asegura que fue cotizado en el mercado

El ministerio también afirmó que mantiene su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) emitió un comunicado este viernes en el que defendió el proceso de alquiler de vehículos para la Policía Nacional, luego de recientes cuestionamientos sobre la contratación de la flota.

En el documento, la entidad aseguró que se trata del alquiler de 30 vehículos tipo “pick up” con kilometraje ilimitado destinados a labores de patrullaje por un período de tres meses.

El Minseg indicó que el costo cotizado en el mercado para cada vehículo es de mil 450 dólares mensuales, más ITBMS.

Según el comunicado oficial, la flota busca fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional y ampliar la cobertura de seguridad en las comunidades del país.

“Esta flota de autos con kilometraje ilimitado garantiza la capacidad operativa para brindar mayor cobertura en las comunidades, fortaleciendo la presencia policial en todo el territorio nacional”, señaló la institución.

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El ministerio también afirmó que mantiene su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

“El Minseg reafirma con absoluta firmeza su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia en cada una de sus gestiones”, destacó el comunicado.

Asimismo, la entidad sostuvo que las decisiones adoptadas responden a la necesidad de garantizar que la Policía Nacional cuente con los recursos necesarios para actuar “con rapidez, eficacia y responsabilidad”.

El comunicado concluye reiterando que la seguridad ciudadana continúa siendo una prioridad y que los recursos serán utilizados de manera “eficiente, transparente y orientada al bienestar de la comunidad”.