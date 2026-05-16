Estadounidense requerido por conspiración y lavado de dinero es detenido en Chiriquí, habría pagado sobornos en Panamá y México

Un ciudadano estadounidense de 73 años, requerido por la justicia de Estados Unidos desde el año 2012, fue capturado en la provincia de Chiriquí durante un operativo conjunto entre la Dirección de Antinarcóticos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Interpol.

La acción policial se desarrolló en el corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú, como parte del Plan Firmeza que ejecutan las autoridades panameñas contra el crimen organizado transnacional.

De acuerdo con las investigaciones, el ciudadano era requerido por el Tribunal del Distrito Norte de Oklahoma, en Estados Unidos, por su presunta vinculación con delitos de conspiración, violación de la Ley de Prácticas Corruptas y lavado de dinero.

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Según las autoridades, el hombre presuntamente participaba en el soborno de funcionarios en México y Panamá para favorecer a una compañía extranjera en la que se desempeñaba como gerente.

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con los trámites correspondientes.

El Senafront destacó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos de cooperación internacional para combatir estructuras criminales y reafirmó su compromiso de cumplir con la ley y fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional.