Universidad de Panamá gradúa a 50 nuevos profesionales en ciencias agropecuarias

Durante el acto, los graduandos recibieron títulos en carreras como Ingeniería Agronómica en Cultivos Tropicales, Zootecnia, Agro Negocios y Desarrollo Agropecuario, Manejo de Cuencas y Ambiente, Ciencias Pecuarias, Ciencia de la Familia y del Desarrollo Comunitario, además de la Licenciatura en Gastronomía.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá celebró su ceremonia de graduación 2026, en la que 50 estudiantes culminaron su formación académica en distintas áreas vinculadas al sector agropecuario, ambiental y gastronómico.

Durante el acto, los graduandos recibieron títulos en carreras como Ingeniería Agronómica en Cultivos Tropicales, Zootecnia, Agro Negocios y Desarrollo Agropecuario, Manejo de Cuencas y Ambiente, Ciencias Pecuarias, Ciencia de la Familia y del Desarrollo Comunitario, además de la Licenciatura en Gastronomía.

El estudiante con el índice académico más alto de la promoción fue Saúl Asprilla, egresado de Gastronomía y miembro del capítulo de honor Sigma Lambda. Durante su intervención, Asprilla recordó los retos que enfrentó la promoción, especialmente durante los años marcados por la pandemia, y destacó el esfuerzo colectivo detrás de la culminación de los estudios universitarios.

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“Hoy celebramos mucho más que la culminación de nuestros estudios. Celebramos años de esfuerzo, sacrificios silenciosos, incertidumbre y perseverancia”, expresó Asprilla.

El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Eldis Barnes Molinar, señaló que la preparación universitaria debe ir más allá de la formación técnica, promoviendo profesionales comprometidos con las necesidades sociales y el desarrollo sostenible.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos Juan A. Maraga Franco, segundo puesto de honor de la Licenciatura en Gastronomía, y María P. González Fuentes, tercer puesto de honor de la Licenciatura en Ciencia de la Familia y del Desarrollo Comunitario.