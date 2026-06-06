¿En busca de una beca para estudiar? Aplica al programa de Senacyt para Mujeres en Ciencia y Tecnología

Las interesadas tienen hasta el 16 de junio a las 2:00 de la tarde para aplicar a la convocatoria y presentar todos los requisitos.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anunció la apertura de la Convocatoria Pública del Programa de Becas del Subprograma de Pregrado de Excelencia Nacional para Mujeres en CTI 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades del país en áreas de desarrollo científico, tecnológico e investigación mediante el financiamiento de estudios en centros de enseñanza nacionales.

La convocatoria está dirigida de forma exclusiva a estudiantes universitarias de nacionalidad panameña que se encuentren cursando los últimos años de su carrera de pregrado. Las interesadas tendrán la oportunidad de postularse para recibir un financiamiento completo que respalde la culminación de su formación académica bajo una modalidad de dedicación exclusiva y tiempo completo.

Si estás interesada ingresa en este enlace para ver los requisitos y aplica: 🔗INGRESA AQUÍ

Beneficios y montos económicos del programa de becas

El programa de becas Senacyt contempla una cobertura financiera integral diseñada para mitigar los costos educativos de las estudiantes matriculadas. Entre los principales rubros permitidos y montos asignados se encuentran:

Matrícula: Cobertura del 100% de los costos de matrícula, laboratorios y gastos conexos.

Cobertura del 100% de los costos de matrícula, laboratorios y gastos conexos. Manutención: Un estipendio mensual para gastos personales de hasta B/. 600.00. En casos de desarrollo de tesis de grado, se reconocerán hasta seis meses adicionales de manutención. No se otorgará este beneficio durante el periodo de práctica profesional.

Un estipendio mensual para gastos personales de hasta B/. 600.00. En casos de desarrollo de tesis de grado, se reconocerán hasta seis meses adicionales de manutención. No se otorgará este beneficio durante el periodo de práctica profesional. Equipamiento: Una asignación única de hasta B/. 850.00 para la compra de una computadora portátil.

Una asignación única de hasta B/. 850.00 para la compra de una computadora portátil. Material didáctico: Hasta B/. 200.00 anuales destinados a recursos bibliográficos.

Hasta B/. 200.00 anuales destinados a recursos bibliográficos. Idiomas: Financiamiento para estudios de inglés en centros autorizados por la institución, con el fin de alcanzar el nivel B2 o el exigido por la universidad correspondiente.

La duración del beneficio se ajustará al plan de estudios de cada carrera, cubriendo un máximo de dos años de estudio y hasta seis meses adicionales para la ejecución del trabajo de grado.

Requisitos y documentación exigidos para la postulación

Para aplicar a la beca de pregrado, las aspirantes deberán cumplir de manera obligatoria con los siguientes criterios de selección y documentación técnica:

Formulario de aplicación oficial debidamente completado y firmado mediante la plataforma autorizada. Último recibo de matrícula correspondiente al periodo académico del año 2026. Copia actualizada de créditos universitarios que certifiquen un índice académico mínimo de 1.80/3.00. Tres cartas de referencia, que pueden ser de carácter académico o profesional, firmadas. Redacción de un ensayo (máximo tres páginas) que justifique la motivación personal y el impacto de sus estudios para el país. Copia del programa de estudios de la carrera universitaria que cursa actualmente. Copia de la cédula de identidad personal (ambas caras en una sola página) y hoja de vida actualizada con méritos académicos. Declaración jurada de aceptación del Reglamento del Programa de Becas de la institución. Mantener la condición de Paz y Salvo con la entidad, aspecto que será verificado internamente por el coordinador asignado.

Plazos de entrega y proceso de evaluación externa

El proceso de postulación se mantendrá habilitado por un periodo definido. El plazo límite fijado por la institución para la entrega de los documentos correspondientes vence el 16 de junio de 2026 a las 2:00 p.m. hora exacta. Toda la documentación requerida debe agruparse en un único archivo en formato PDF (con un peso máximo de 10 MB) y cargarse a través del enlace digital de ArcGIS especificado en las bases de la convocatoria.

La evaluación de los expedientes estará a cargo de una Comisión Evaluadora Externa, conformada por profesionales idóneos nacionales o extranjeros. La adjudicación de los fondos se ejecutará bajo un sistema estricto de méritos académicos. Asimismo, la entidad detalló que el desembolso final de los fondos económicos estará condicionado al refrendo formal del contrato por parte de la Contraloría General de la República.